Lewandowski rusza w pogoń w klasyfikacji Złotego Buta

Robert Lewandowski rozpoczął mecz z Cadiz CF na ławce rezerwowych, ale pojawił się na boisku w 57. minucie, zmieniając Memphisa Depaya. Polski napastnik potrzebował zaledwie ośmiu minut, żeby pokonać bramkarza rywali. Potem Lewandowski asystował przy trafieniach Ansu Fatiego i Ousmane'a Dembele, a hiszpańskie media zachwycały się jego występem. "To, co wyczynia Lewandowski, wydaje się nierealne. Jego passa bramkowa trwa nadal bez względu na liczbę rozegranych spotkań. W Kadyksie również musiał wejść na boisko. Zrobił to kwadrans po rozpoczęciu drugiej połowy" - czytamy.

Robert Lewandowski coraz wyżej w klasyfikacji Złotego Buta. Haaland w czołówce

Bramka Roberta Lewandowskiego przeciwko drużynie z Kadyksu sprawiła, że polski napastnik został nowym liderem klasyfikacji strzelców Primera Division, wyprzedzając Iago Aspasa z Celty Vigo czy Borję Iglesiasa, występującego w Realu Betis. Dodatkowo Lewandowski ma już sześć goli i dwie asysty, dzięki czemu wyrównał wyczyn Cesca Fabregasa i Rafaela van der Vaarta, którzy również w pięciu pierwszych meczach byli zaangażowani w osiem bramek dla FC Barcelony.

Jednocześnie Robert Lewandowski pnie się coraz wyżej w klasyfikacji Złotego Buta - obecnie znajduje się na 23. miejscu z 12 punktami (gole w czołowych ligach mają współczynnik 2x, więc sześć goli daje Lewandowskiemu 12 punktów). Obecnie liderem klasyfikacji jest Amahl Pellegrino z Bodo/Glimt, który zdobył już 19 bramek i ma 28,5 punktów (współczynnik 1,5x - ale liga norweska gra systemem wiosna-jesień, tak jak inne ligi piłkarzy z czołowej "10" poza Haalandem). Głównym rywalem dla Roberta Lewandowskiego prawdopodobnie będzie Erling Braut Haaland, który strzelił już dziesięć goli dla Manchesteru City i ma 20 punktów w klasyfikacji Złotego Buta - ale w ten weekend nie grał, bo mecze w Anglii przełożono po śmierci królowej Elżbiety II.

Klasyfikacja Złotego Buta (stan na 12 września 2022 roku):