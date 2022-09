Angielski klub drwi z odwołania meczów po śmierci Elżbiety II. Wykiwali wsystkich

W czwartek wieczorem zmarła królowa Elżbieta II. Była najdłużej panującym monarchą w historii Wielkiej Brytanii. Jej śmierć wywołała wielkie poruszenie w całej Anglii. Dziennikarze zastanawiali się, czy w obliczu żałoby zostanie rozegrana najbliższa kolejka Premier League. Wiadomo już, że spotkania zostały przełożone. Rozegrana nie zostanie również najbliższa kolejka szkockiej Premiership. Również niższe ligi brytyjskie przełożyły mecz, które miały się odbyć w ten weekend.

Wyjątkowe wspomnienie o Elżbiecie II. "Proszę pani, nie chcę już być piłkarzem"

Klub z ligi amatorskiej zadrwił z przełożenia meczów

Obejść ustalenia próbował jeden z klubów ligi amatorskiej – Sheffield International FC. Na twitterowym koncie klubu czytamy: "Ponieważ królowa umarła, nie zagramy naszego ligowego meczu z Byron House w sobotę o 10:30. Zamiast tego zagramy rano towarzyskie spotkanie z Byron House. Początek o 10:30". Pod tym wpisem pojawiły się kolejne tweety ze sprostowaniami: "Aktualizacja, ktoś na nas doniósł, więc sparing też jest wykluczony. Zamiast tego mamy sesję treningową o 10:30. Jeśli to również zostanie anulowane, to zagramy mecz w rugby, ponieważ to uznaje się za pełne szacunku". W tym miejscu trzeba zaznaczyć, iż rzeczywiście rozgrywki w rugby nie zostały odwołane z powodu śmierci królowej.

"Byron House jest oczywiście mile widziane, tylko pamiętajcie, żeby zachować dystans społeczny za każdym razem, aby zapewnić… chwila, pandemii już nie ma, co nie?" – czytamy dalej.

Anglicy w żałobie po śmierci Elżbiety II

Śmierć Elżbiety II wywołała wielki szok w całej Anglii. Arsenal dowiedział się o tym w trakcie meczu Ligi Europy z Zurichem. W związku z tym działacze klubu zarządzili minutę ciszy przed rozpoczęciem drugiej połowy. Tak samo postąpił Manchester United przed meczem z Realem Sociedad.

Świat sportu reaguje na śmierć Elżbiety II. Zmiany w Anglii

Pamięć zmarłej monarchy uczci również Formuła 1. Przed piątkowym wyścigiem Grand Prix Włoch odbędzie się minuta ciszy. Dyrektor Formuły wydał także specjalne oświadczenie w związku ze śmiercią Elżbiety II. "Formuła 1 opłakuje odejście Jej Wysokości Elżbiety II. Przez ponad siedem dekad poświęcała swoje życie służbie publicznej z godnością i oddaniem. Zainspirowała wiele osób. Przesyłamy najgłębsze kondolencje rodzinie królewskiej oraz wszystkim mieszkańcom Wielkiej Brytanii" - czytamy w komunikacie.