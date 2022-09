Rammstein zaskoczył promocją koncertu w Polsce. "Wracamy po Lewandowskiego"

Piłkarski i muzyczny świat od czasu do czasu lubią się łączyć. I wcale nie chodzi tylko o artystyczne oprawy ceremonii otwarcia mundialu, czy mistrzostw Europy, na które najczęściej zapraszane są gwiazdy. Sami artyści lubią podczas swoich koncertów nawiązywać do sportu.

Niemiecki zespół metalowy zapowiada: "Wracamy po Lewandowskiego"

Niedawno w Polsce koncertował Ed Sheeran, który podczas jednego z utworów wyszedł w koszulce naszej reprezentacji, czy zaskarbił sobie sympatię nie tylko obecnych na Stadionie Narodowym fanów, ale także piłkarskich kibiców, którzy tam się nie pojawili.

Do Polski w ostatnie dwa dni lipca przyszłego roku zawita znany niemiecki zespół industrial metalowy Rammstein. Grupa, reklamując wydarzenie i zachęcając do zakupu biletów, postanowiła nawiązać do odejścia Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium do FC Barcelony. Polak długo musiał walczyć z klubowymi władzami, aby ostatecznie zgodzili się na transfer.

"Wracamy odzyskać Lewandowskiego" - czytamy na plakacie zapowiadającym koncert w Chorzowie. To spodobało się niektórym polskim fanom zespołu. "Pomysł z Lewandowskim to jeden z najlepszych żartów/promocji, jakie kiedykolwiek widziałam! Bardzo mnie to rozśmieszyło!" - napisała jedna użytkowniczek Twittera.

Okazuje się, że Rammstein nie tylko w przypadku polskiego koncertu postawił na promocję w nawiązaniu do piłki. Zapraszając fanów na wydarzenie na włoskim Stadio Euganeo, napisali na plakacie: "Nie ma mundialu? Nie ma problemu. Do zobaczenia w 2023 roku".