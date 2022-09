Majątek za mocniejszą "zabawę" na mundialu w Katarze. Specjalna loża VIP

Temat sprzedaży alkoholu był jednym z najgorętszych przed mistrzostwami świata w Katarze. Mimo że pierwotnie wydawało się, że będzie to mundial, na którym kibice alkoholu nie kupią, to ostatecznie FIFA doszła do porozumienia z miejscowymi władzami.

REKLAMA

Zobacz wideo Hit. Lewandowski tańczył z ojcem Boatenga. "Nie wychodziłby z dyskoteki"

Fani, którzy pojawią się w strefie kibica, będą mogli kupić piwo od 18:30 do 1 w nocy. Wszystko przez to, że organizatorzy turnieju chcą, by w trakcie dnia strefa była przyjazna rodzinom oraz matkom z dziećmi.

Afera w UFC. Dana White na ostro. "Przepraszam"

Kibice, którzy wybiorą się na mecze, będą mogli kupić piwo na trzy godziny przed meczem oraz godzinę po nim. Zakup i spożycie możliwe jednak będą wyłącznie w specjalnie wyznaczonych strefach. Co ważne, kibice nie będą mogli kupić mocniejszego alkoholu.

22,5 tys. dolarów za loże w Katarze

Chyba że wykupią specjalny pakiet dostępny jedynie na lożach VIP stadionów. Najtańszy z pakietów kosztuje aż 22,5 tys. dolarów! Reklamy lóż zapewniają jednak, że kibice w nich zasiadający, obejrzą mecze w niezwykłych warunkach.

"Zapewniamy wybór napojów według zwyczajów i upodobań: napoje bezalkoholowe, piwa, szampany, wina wyselekcjonowane przez sommelierów i alkohole premium. Będą one dostępne przed, w trakcie i po meczach" - można przeczytać w ofercie.

Haaland stał się ciężarem dla BVB. "I dla szatni, i dla klubu. Odetchnęliśmy"

Osoby przebywające w lożach będą również korzystać z "wyselekcjonowanego pięciodaniowego menu do degustacji oraz szerokiego wyboru elegancko serwowanych dań uzupełniających".

Mundial w Katarze potrwa od 20 listopada do 18 grudnia tego roku. Wezmą w nich udział 32 drużyny, które zostały podzielone na 8 grup. Polska zagra w grupie C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.