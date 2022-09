Rosja wraca do gry. Znalazła rywala. Tak "zareagowała" UEFA

Po ponad roku reprezentacja Rosji w piłce nożnej rozegra międzypaństwowy mecz z zespołem z Europy. W piątek federacja Bośni i Hercegowiny ogłosiła, że zgodziła się zagrać z Rosjanami 19 listopada w Sankt Petersburgu.

Dla Rosjan będzie dopiero drugie spotkanie po wykluczeniu ze wszystkich rozgrywek w związku z atakiem tego kraju na Ukrainę. Do pierwszego meczu dojdzie 24 września, a rywalem Rosjan będzie Kirgistan.

Z propozycją organizacji meczu w listopadzie w Sankt Petersburgu wystąpili Rosjanie. Bośniacy, zanim się zgodzili, wystąpili z zapytaniem do UEFA. Federacja była ciekawa, czy rozegranie meczu z wykluczoną z rozgrywek reprezentacją nie złamie przepisów europejskiej federacji.

W odpowiedzi Bośniacy otrzymali pismo, z którego jasno wynikało, że UEFA nie ma nic przeciwko temu spotkaniu. Wszystko przez to, że mecze towarzyskie nie podlegają jej jurysdykcji. "Potwierdzamy, że UEFA nie ma nic przeciwko meczowi Bośni i Hercegowiny z Rosją, ponieważ mecze towarzyskie nie podlegają odpowiedzialności UEFA" - czytamy w odpowiedzi.

I dalej: "Każda decyzja o organizacji takiego meczu lub udziale w nim nie jest sprzeczna z decyzją Komitetu Wykonawczego UEFA o zawieszeniu rosyjskich drużyn w rozgrywkach. Odpowiedzialność spoczywa wyłącznie na obu federacjach".

Zgoda na przystąpienie meczu z Rosją spotkało się z potężną krytyką bośniackich kibiców. "Zaniemówiłem. Można byłoby powiedzieć wiele, ale po co?", "Zbrodnicze bydło. To cios w reputację naszego kraju. W środku wojny w Ukrainie ktoś pomyślał o dogadywaniu się z Rosją", "Mam nadzieję, że nasi kibice i piłkarze zbojkotują ten mecz", "Co za wstyd. Zawsze wiedzieliśmy, że jesteście organizacją przestępczą kierowaną przez idiotów, ale teraz weszliście na inny poziom", "Przynosicie wstyd temu krajowi. Pi*******e się" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem bośniackiej federacji o meczu z Rosją.