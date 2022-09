Wykupią Szymańskiego z Rosji? Smolarek podał kwotę. "Coś wyjątkowego"

Sebastian Szymański nie potrzebował czasu na aklimatyzację w nowym klubie. Od razu stał się ważnym zawodnikiem trenera Arne Slota. Po pięciu meczach ligowych ma na swoim koncie trzy asysty i dwa gole. Kilka dni temu ofensywny pomocnik trafił na okładkę cenionego tygodnika "Voetbal International", gdzie można było przeczytać o nim artykuł pod tytułem "Nowy bohater w kokpicie". Nad 23-letnim Polakiem rozpływają się również komentatorzy, określając go "wspaniałym piłkarzem", a kibice liczą, że zostanie w Holandii na dłużej. Na dłużej, bo formalnie jego wypożyczenie trwa do końca czerwca 2023.

Euzebiusz Smolarek chwali Szymańskiego

- Mocne wejście Szymańskiego dość szeroko tu odnotowano. Jest bardzo chwalony, a ja się cieszę, bo nie dość, że jest w Feyenoordzie kolejny Polak, to jeszcze tak dobrze zaczął. Mówi się, że klub może go wykupić za dziewięć milionów euro, a to bardzo duże pieniądze dla Feyenoordu, który generalnie nie płaci takich sum. Powiem więcej: jeśli wykupi Szymańskiego z Rosji, to zrobi dla niego coś wyjątkowego, bo to oznacza rekordowy transfer do klubu! Najwięcej do tej pory Feyenoord wydał na Quintena Timbera, który przyszedł przed tym sezonem z Utrechtu za nieco ponad 7 mln euro - mówi na łamach serwisu sportowefakty.wp.pl Euzebiusz Smolarek.

I dodaje: - Zaciekawił mnie gest, który wykonuje po strzelanych golach. Jest taki sam jak ten, który ja prezentowałem po zdobyciu bramki. I bardzo mnie to intryguje, jaka jest za tym historia. Być może przejął go ode mnie. Do tej pory mecze Feyenoordu oglądałem w telewizji, bo miałem inne obowiązki. Ale pewnie niedługo wybiorę się na stadion, spotkam Sebastiana i zapytam go o ten gest. Ale najważniejsze, aby miał go okazję wykonywać jak najczęściej. Dla dobra Feyenoordu i reprezentacji Polski. Bo w takiej formie na pewno kadrze może się bardzo przydać - podsumowuje "Ebi".

Smolarek ma dziś 41 lat, a swoją bogatą karierę zakończył w 2013 roku w Jagiellonii Białystok. Piłkarską przygodę rozpoczynał w barwach Feyenoordu Rotterdam, a najlepszy okres gry miał w Borussii Dortmund. Grał też dla Racingu Santander, Boltonu Wanderers i Polonii Warszawa. W reprezentacji Polski rozegrał 47 meczów, w których strzelił 19 goli. Wystąpił na mundialu w Niemczech i mistrzostwach Europy w Austrii i Szwajcarii. Był bohaterem wygranego meczu Polski z Portugalią w Chorzowie (2:1), oraz triumfu 2:0 nad Belgią. "Ebi", syn Włodzimierza (także reprezentanta Polski), na co dzień mieszka w małym miasteczku pod Rotterdamem i jest prezesem Polskiego Związku Piłkarzy.

Ale wróćmy do Szymańskiego.

Kontuzja Szymańskiego

Polak w czwartek zadebiutował w nowym klubie w europejskich pucharach. Choć Szymański był wyróżniającym się piłkarzem na tle słabiutkiego Feyenoordu, to opuścił boisko już po pierwszej połowie. Lazio ostatecznie rozbiło holenderski klub 4:2.

"Na Stadio Olimpico w przerwie meczu Polak nieoczekiwanie został zmieniony przez Alirezę Jahanbakhshę. I była to zaskakująca zmiana, jeśli Szymański nie zgłosił żadnego urazu" - relacjonowaliśmy na Sport.pl. I nasze przypuszczenia okazały się smutne, bo Szymański złapał kontuzję uda. Na szczęście nie groźną.