Zgodzili się zagrać mecz z Rosją. Haniebna decyzja. "Wstydzę się"

299 - dokładnie tyle dni minęło od ostatniego oficjalnego meczu reprezentacji Rosji w piłce nożnej. Było to dokładnie 14 listopada, kiedy zespół Walerija Karpina przegrał w Zagrzebiu z Chorwacją (0:1), spadł z pierwszego miejsca w grupie H eliminacji mistrzostw świata i wydawało się, że o awans powalczy w barażach.

W barażach, w których półfinale Rosjanie mieli zagrać z Polską. Mieli, ale przez agresję Rosji na Ukrainę i bojkocie meczu przez naszą reprezentację i federację, do spotkania nie doszło. Niedługo później Rosjanie zostali wykluczeni ze wszystkich rozgrywek międzynarodowych. Kara dotknęła nie tylko reprezentację, ale też tamtejsze kluby.

Teraz kadra Karpina wróci jednak do akcji. Mimo że Rosjanie wciąż są wykluczeni z rozgrywek, to znaleźli się chętni na mecze z tą kadrą. 24 września Rosja zagra z Kirgistanem. W piątek bośniacka federacja potwierdziła zaś, że 19 listopada w Sankt Petersburgu dojdzie do meczu Rosja - Bośnia i Hercegowina.

Bośnia i Hercegowina zagra z Rosją

Na Bośniaków spadła potężna krytyka w mediach społecznościowych. Pod postem tamtejszej federacji informującym o meczu pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy. Większość z nich napisali bośniaccy kibice, którzy są zniesmaczeni decyzją ich federacji.

"Wstydzę się jako kibic. Wstydzę się jako człowiek. Wstydzę się za moich ukraińskich przyjaciół. Wstydzę się, że jestem z Bośni i Hercegowiny" - napisał użytkownik prowadzący profil "BiHfootball" o bośniackim futbolu.

Podobnych, równie mocnych słów ze strony kibiców nie brakowało. "Zaniemówiłem. Można byłoby powiedzieć wiele, ale po co?", "Zbrodnicze bydło. To cios w reputację naszego kraju. W środku wojny w Ukrainie ktoś pomyślał o dogadywaniu się z Rosją", "Mam nadzieję, że nasi kibice i piłkarze zbojkotują ten mecz", "Co za wstyd. Zawsze wiedzieliśmy, że jesteście organizacją przestępczą kierowaną przez idiotów, ale teraz weszliście na inny poziom", "Przynosicie wstyd temu krajowi. Pi*******e się" - to tylko niektóre komentarze, które pojawiły się pod postem bośniackiej federacji.

Inne nastroje panują w Rosji. Głos w sprawie meczu zabrał tamtejszy ekspert - Andriej Sozin. "Wdzięczność i wyrazy szacunku należą się osobom, które doprowadziły do meczu z Bośnią i Hercegowiną. Wykazały się one sporymi umiejętnościami. Ale to też dobry znak. Ten mecz pokazuje, że nie wszystkie kraje uważają Rosję za diabła. Jestem przekonany, że takich jak Bośniacy jest dużo więcej" - napisał.