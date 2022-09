Rosjanie zapytali UEFA o start w Euro 2024. Szokująca odpowiedź działaczy

UEFA nie może do końca zdecydować się, jakie stanowisko przyjmuje w sprawie Rosji, która bestialsko napadła na Ukrainę. Ostatnio podjęła dość kontrowersyjną decyzję i sprzedała prawa telewizyjne tamtejszej stacji Match TV. Na jej kanałach można oglądać mecze Ligi Mistrzów, Ligi Europy i Ligi Konferencji Europy.

Rosja wystartuje w eliminacjach ME 2024? Nie ma jeszcze decyzji

Po wybuchu wojny UEFA i FIFA podjęły zgodną decyzję o zawieszeniu udziału rosyjskiej drużyny narodowej oraz tamtejszych klubów w jakichkolwiek rozgrywkach międzynarodowych, które są organizowane przez obie federacje. Działania te sprawiły, że nie obejrzymy Rosji na MŚ w Katarze, ani rosyjskich klubów w europejskich pucharach. Z Ligi Mistrzów pozbyto się też firmy Gazprom, jednego z głównych sponsorów rozgrywek.

Wciąż nie wiadomo jednak, jaki los czeka reprezentację kraju agresora w przypadku eliminacji do mistrzostw Europy w 2024 roku. Decyzja jeszcze nie zapadła! "UEFA bada kwestię dopuszczenia reprezentacji Rosji do Euro 2024. Losowanie eliminacji do turnieju odbędzie się we Frankfurcie 9 października" - donosi serwis sport.ua.

Do terminu losowania decyzja musi zostać podjęta, a na razie nie słychać nawet o tym, jakie opcje są rozważane. - Sprawa nie została jeszcze rozstrzygnięta - odpowiedziała UEFA na pytanie korespondenta "TASS", czy rosyjska drużyna narodowa będzie mogła zagrać w eliminacjach Euro 2024.

Rosjanie nie oglądają się na decyzję organizacji piłkarskich i chcąc zostać w stałej gotowości, przygotowują się do sparingów. 24 września rozegrają mecz towarzyski z drużyną Kirgistanu w Biszkeku, a następnie kolejny wyjazdowy mecz towarzyski z Iranem. Ten zaplanowano na listopad.