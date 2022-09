Irlandzcy fani fetują śmierć królowej Elżbiety II. Śpiewają przy tym ohydną piosenkę [WIDEO]

Elżbieta II zmarła wczoraj w godzinach wieczornych na zamku Balmoral w Szkocji. Była ona najdłużej panującym władcą w historii Wielkiej Brytanii. Jej śmierć poruszyła cały świat, w tym środowisko sportowe.

Nie wszyscy płaczą po Elżbiecie II. Irlandczycy fetują śmierć monarchini

Czwartkowym spotkaniom angielskich klubów w europejskich pucharach towarzyszyła minuta ciszy, poświęcona pamięci Elżbiety II. Jednak nie wszędzie informacja ta spotkała się z reakcjami pełnymi zadumy i powagi.

Przy okazji spotkania Ligi Konferencji pomiędzy irlandzkim Shamrock Rovers a szwedzkim Djurgardens kibice pierwszego z wymienionych zespołów skandowali przyśpiewkę wyrażającą radość ze śmierci królowej. "Lizzys in the box" - niosło się po trybunach, co można przetłumaczyć na "Elcia jest w trumnie". Już samo zdrobnienie imienia królowej można odczytać w Wielkiej Brytanii za znieważenie jej majestatu.

Skandaliczne zachowanie jest spowodowane burzliwą historią relacji pomiędzy Irlandią a Wielką Brytanią. Konflikt irlandzko-brytyjski sięga przełomu XVI i XVII wieku. Na sile przybrał w XIX wieku, gdy Irlandia została częścią Zjednoczonego Królestwa. Jej mieszkańców nie traktowano jednak jak obywateli tej samej kategorii, a Irlandczycy do dziś wypominają Brytyjczykom mordy na swoich rodakach i wielki głód, podczas którego zmarło 1,5 mln mieszkańców Zielonej Wyspy przy biernej postawie okupantów. Do dziś Irlandia nie osiągnęła poziomu populacji sprzed 1845 r., gdy na wyspie wybuchł głód.

Po latach walki o niepodległość kraj odzyskał ją w 1921 roku, choć wydzielono wtedy Irlandię Północną, która pozostała pod kontrolą monarchii.

Irlandia przestała uznawać zwierzchnictwo brytyjskiego władcy dopiero w 1949 roku. Nie oznacza to jednak, że spory pomiędzy zwaśnionym stronami wygasły. W 1968 wybuchł konflikt w Irlandii Północnej, który udało się zażegnać dopiero 30 lat później, podpisując Porozumienie Wielkopiątkowe. Obie strony poszły wtedy na ustępstwa, rezygnując z pewnych roszczeń.

W obrazowy sposób stosunek Irlandczyków do monarchii przedstawił "The Irish Times". - Mieć monarchię obok siebie to trochę jak mieć sąsiada, który bardzo lubi klaunów. Na jego domu są murale z klaunami, w każdym oknie ma lalkę klauna, poza tym ma nienasyconą potrzebę słuchać i dyskutować na tematy związane z klaunami. Mówiąc dokładniej, dla Irlandczyka to jak posiadanie sąsiada, który bardzo lubi klaunów, a jednocześnie dziadek tego Irlandczyka został zamordowany przez klauna.

Fani na Wyspach Brytyjskich nie oszczędzają nielubianych polityków. Kibice Liverpoolu celebrowali śmierć Thatcher

Zachowanie ludzi zgromadzonych na stadionie Tallaght Stadium nie jest w Wielkiej Brytanii i Irlandii niczym nowym. W przeszłości zdarzało się, że kibice piłkarscy okazywali radość z powodu śmierci nielubianego polityka. W 2013 roku fani Liverpoolu intonowali przyśpiewki pod adresem zmarłej kilka dni wcześniej Margaret Thatcher.

Powodem niechęci do byłej premier Wielkiej Brytanii są tragiczne wydarzenia z Hillsborough. W 1989 roku przy okazji półfinałowego meczu Pucharu Anglii pomiędzy Liverpoolem a Nottingham Forest doszło do tragedii na trybunach, w wyniku której życie straciło 96 kibiców zespołu z Anfield.

Po wielu latach wyszło na jaw, że sytuacja spowodowana została przede wszystkim nieporadnymi działania policji z hrabstwa South Yorkshire. Jednak pierwotna wersja, forsowana przez aparat państwowy z Thatcher na czele, była taka, że za tragedię odpowiada wyłącznie karygodne zachowanie kibiców, mówiono o chuligaństwie i pijaństwie.

Ponadto władze utajniły dokumenty dotyczące tej sprawy, które dopiero po latach temu ujrzały światło dzienne. Z tego powodu prawda długo nie mogła wyjść na jaw, ale nawet gdy to się stało, fani Liverpoolu nie dali zapomnieć o dawnej krzywdzie.

