Tak wygląda tabela w "polskiej" grupie Ligi Konferencji Europy po meczu Lecha [TABELA]

W pierwszych spotkaniach grupy C piłkarskiej Ligi Konferencji zagrały ze sobą Lech Poznań i Villarreal, a także Austria Wiedeń z Hapoelem Beer Szewa. Poznaniacy przez długi czas mogli mieć nadzieję na to, że uda im się sprawić sensację, ale ostatecznie przegrali z półfinalistą ostatniej edycji Ligi Mistrzów. W drugim spotkaniu tej grupy nie udało się wyłonić zwycięzcy.

Pierwszy mecz Lecha w Lidze Konferencji już za nami. Mistrzowie Polski przegrali z Villarreal

Po pierwszej kolejce zmagań w grupie C Ligi Konferencji najwięcej powodów do zadowolenia ma Villarreal. Co prawda Lech Poznań postawił się wyżej notowanemu rywalowi, ale ostatecznie wróci do Polski na tarczy po porażce 3:4. Dla poznaniaków trafiali Michał Skóraś oraz dwukrotnie Mikael Ishak (raz z karnego), natomiast u rywali na listę strzelców wpisali się Samu Chukwueze, Francis Coquelin oraz dwa razy Alex Baena.

Równolegle rozgrywane spotkanie pomiędzy Austrią Wiedeń a Hapoelem Beer Szewa zakończyło się podziałem punktów. Wynik końcowy brzmiał 0:0.

Tak wygląda tabela grupy C Ligi Konferencji. Lech na samym dole

Po pierwszej serii gier liderem tabeli jest Villarreal, który jako jedyny zainkasował trzy punkty. Lech Poznań zajmuje czwarte, ostatnie miejsce. Drugą pozycję dzielą między sobą Austria Wiedeń i Hapoel Beer Szewa.

TABELA GRUPY C LIGI KONFERENCJI

1. Villarreal 1, 3 pkt., 4-3

2. Hapoel Beer Szewa 1, 1 pkt, 0-0

Austria Wiedeń 1, 1 pkt, 0-0

4. Lech Poznań 1, 0 pkt., 3-4

Mecze drugiej kolejki zostaną rozegrane już w najbliższy czwartek 15 września o godzinie 21. W Poznaniu Lech zagra z Austrią Wiedeń, a w Beer Szewie Hapoel zmierzy się z Villarreal.

