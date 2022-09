Bayern nie odpuści Lewandowskiemu. Tak chce go zatrzymać. Brudny plan

Wielu kibiców ucieszyło się na wieść, że FC Barcelona trafiła do jednej grupy z Bayernem Monachium. Hiszpanie liczą na odwet za ubiegłoroczne porażki w Lidze Mistrzów (Bayern dwukrotnie pokonał Barcelonę 3:0 w fazie grupowej), a przede wszystkim za przegraną 2:8 w ćwierćfinale rozgrywek w sezonie 2019/20. Robert Lewandowski był wtedy piłkarzem Bayernu Monachium i we wszystkich tych spotkaniach wbił FC Barcelonie trzy gole. W najbliższy wtorek stanie po drugiej stronie barykady. Pierwszy mecz zostanie rozegrany na Allianz Arenie w Monachium. Początek spotkania o godz. 21:00.

Będzie to pierwszy mecz Lewandowskiego w barwach FC Barcelony przeciwko Bayernowi Monachium. I niemieccy dziennikarze już ostrzegają: "Bayern będzie przygotowany, aby go zatrzymać". O sposobach, które wykorzystają w trakcie spotkania opowiedzieli niemieckiemu "Bildowi". Zdecydowanie najbardziej interesująca jest wypowiedź Marcela Sabitzera, który Polaka zna najkrócej ze wszystkich pytanych zawodników.

- Nawet w takim meczu będą potrzebne nieczyste zagrania i inteligentne faule. Mamy dobrych obrońców. Uda nam się [zatrzymać Lewandowskiego] jeśli będziemy zgranym zespołem. Obecnie tracimy bardzo mało goli i dlatego jesteśmy pewni, że znów będziemy mogli zagrać na zero z tyłu - powiedział Austriak.

A dziennikarze podkreślają, że powstrzymanie Lewandowskiego przed strzeleniem gola będzie trudne szczególnie, że 34-latek przyleci do Monachium po zdobyciu hat-tricka przeciwko Viktorii Pilzno (5:1) w swoim debiucie w Lidze Mistrzów w barwach FC Barcelony. Polak nie zawodzi też w La Liga, gdzie ma na koncie pięć goli w czterech meczach (stan na 8 września 2022 r.).

"To pokazuje, że Bawarczycy są rozgrzani przed pojedynkiem ze swoim byłym napastnikiem" - podkreśla gazeta. Ekscytację nieco uspokaja Thomas Mueller, który podkreślił, że w tym spotkaniu nie chodzi tylko o samego Roberta. Piłkarze cieszą się na mecz z całą drużyną, bo bez wątpienia będzie to "spotkanie na szczycie w grupie".

Ostatnim, który będzie próbował zatrzymać Roberta Lewandowskiego, jest Manuel Neuer. Bramkarz i kapitan Bayernu Monachium podkreślił, że dużą rolę w tym zadaniu może odegrać znajomość polskiego napastnika. - Wszyscy znamy Lewandowskiego bardzo dobrze z treningów. Wiemy, jakie ma umiejętności. I on też wie, że nie jest łatwo grać przeciwko nam - powiedział Neuer.

W tym samym tonie wypowiedział się Leon Goretzka. - To nie jest tak, że jeszcze przeciwko niemu nie graliśmy. To napastnik światowej klasy, nie ma co do tego wątpliwości. Cieszymy się też, że znów go zobaczymy. Może jednak oszczędzić sobie kłopotów ze zdobywaniem bramek w tym meczu - zakończył pomocnik.