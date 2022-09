RB Lipsk ma nowego trenera. "Jeden telefon w nocy... i jestem"

W żyłach Marco Rose płynie krew "Byków". Przez 6 lat był związany z innym projektem koncernu Red Bulla – RB Salzburg. W Austrii pracował z zespołami młodzieżowymi, a później prowadził pierwszą drużynę. Do siostrzanego RB Lipsk nigdy nie trafił. Aż do teraz. "Znam miasto, klub i mam świadomość jakości składu. Struktury i ludzie w klubie są wspaniali", tymi słowami przywitał się Marco Rose na konferencji prasowej.

BVB i Rose – historia jednorazowa

Dla 45-latka praca w Lipsku będzie powrotem na ławkę trenerską po tym jak zakończył pracę w Borussii Dortmund z końcem poprzedniego sezonu. W Dortmundzie pracował rok. Wywalczył wicemistrzostwo, ale na innych polach osiągnął wyniki poniżej oczekiwań – niespodziewanie odpadł z II-ligowym St. Pauli już na poziomie 1/8 Pucharu Niemiec, a w grupie Ligi Mistrzów zajął trzecie miejsce za plecami Ajaxu i Sportingu Lizbona.

Drużynę po nim objął Chorwat, Edin Terzic. To była druga zamiana miejsc między tymi szkoleniowcami tyle, że teraz w odwrotnym kierunku. Rose zastąpił Terzicia latem 2021 r. Chorwat awaryjnie przejął zespół w grudniu 2020 po Lucienie Favre'. Główną postacią "uratowania sezonu" był były reprezentant Polski, Łukasz Piszczek. Po kosmicznym wyniku Terzica nie został on trenerem pierwszej drużyny na stałe, bo w trakcie sezonu podpisano umowę z Rose, który pracował w imienniczce Borussii, w klubie z Moenchengladbach.

Morderczy tydzień

Wspomnienia z pracy z Borussią wrócą już wkrótce, bo pierwszym meczem RB Lipska będzie wyjazd do Dortmundu. RB Lipsk dotąd zgromadziło jedynie 5 punktów w 5 meczach, a Borussia z 12 punktami ex aequo z Freiburgiem otwiera ligową tabelę. Czy Rose będzie miał szanse utrzeć nosa byłemu pracodawcy? - Po słabych wynikach i ogólnej ocenie doszliśmy do wniosku, że potrzebujemy nowego bodźca – oświadczył dyrektor sportowy RB, Olivier Mintzlaff. I właśnie tym bodźcem ma być Rose. W Lipsku liczą, że właśnie "efekt nowej miotły" poskutkuje, choć rzeczywiście nie mogli sobie wyobrazić gorszego rywala niż rozpędzone BVB, które z Ligą Mistrzów przywitało się z goła inaczej niż RB – wygrali 3:0 z duńską Kopenhagą.

Po meczu z Borussią Dortmund, drużyna "Byków" pojedzie na Santiago Bernabeu na spotkanie z Realem Madryt w ramach 2. kolejki Ligi Mistrzów. Jakby tego było mało, w kolejny weekend zmierzą się z inną Borussią, tym razem Monchengladbach. Tym samym kolejnym byłym miejscem pracy Rose. Tam Niemiec zbudował swoją markę w Bundeslidze prowadząc "Źrebaki" przez dwa lata. W pierwszym roku awansował do Ligi Mistrzów, a w drugim udało mu się wyjść z grupy w tych rozgrywkach, odpadając w 1/8 finału z finalistą, Manchesterem City.

Telefon w nocy i decyzja ekspresowa

- Już pod koniec drugiej połowy meczu z Szachtarem czuliśmy, że nie jest to rozwój, którego oczekiwaliśmy. Brakowało nam atrakcyjności, dynamiki i pewności siebie. Trend ten utrzymał się w Superpucharze (3:5 z Bayernem – przyp. red), Bundeslidze i Lidze Mistrzów. Dlatego podjęliśmy decyzję w tym czasie – powiedział Mintzlaff na konferencji. – Kiedy rozmawialiśmy z Marco przez telefon w nocy po meczu Ligi Mistrzów, nie zajęło to nawet pięciu sekund kiedy powiedział: jeśli trzeba wziąć odpowiedzialność, jestem tu teraz.

Dyrektor klubu realnie patrzy na kalendarz. Po arcytrudnym początku pracy Rose Niemiec odetchnie i będzie mógł spokojnie wdrożyć swój pomysł w drużynę. Po meczu z Gladbach nadejdzie przerwa na kadrę i dwa tygodnie do kolejnego starcia. – Wiemy, że przygotowania będą niewielkie albo nawet żadne. Więcej czasu będzie po meczach z Dortmundem, Realem i Gladbach, choć w przerwie reprezentacyjnej pozostanie około połowa drużyny – dodał Mintzlaff.

Niemieckie media oceniają, że jest to dobry ruch i wbrew pozorom właściwy moment na zmianę. W teorii RB Lipsk z pozycji underdoga w dwóch pierwszych meczach nie będzie miał nic do stracenia, a może akurat nowy bodziec w postaci trenera będzie oczekiwanym impulsem.

Marco Rose podpisał kontrakt z klubem do 30 czerwca 2024 r.