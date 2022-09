Sztuczna inteligencja wskazała najgroźniejszego piłkarza Lecha. Zaskoczenie

"Gruziński pomocnik jest najgroźniejszym piłkarzem Lecha Poznań. Według Olocip to najniebezpieczniejszy gracz" - czytamy w hiszpańskich mediach. Lech Poznań nie rozpoczął sezonu udanie, ale seria trzech meczów wygranych w lidze każe wierzyć, że kryzys zażegnano. Mimo wszystko na wyróżnienie zasługują piłkarze ofensywni; najskuteczniejszymi graczami Lecha są Mikael Ishak (6 goli), Michał Skóraś i Kristoffer Velde (po 4 trafienia). Z pewnością nikt nie wskazałby na pomocnika, który jeszcze rok temu był na wylocie z klubu. Jak to zostało wyliczone i co zostało wzięte pod uwagę?

Olocip bierze pod uwagę nie tylko analizę jakościową – liczbę bramek, wykreowanych sytuacji; ale także wartość działań piłkarza, które wnosi do zespołu. Na sumę punktów dającym Kwekweskiriemu status najgroźniejszego piłkarza Lecha, składa się tzw. wartość liczby działań, które piłkarz generuje podczas meczu i ich wpływ na końcowy wynik. Wartości są zestawiane z rangą spotkania; czy zespół gra u siebie, czy na wyjeździe, a także minuta meczu. Mówiąc wprost – program sztucznej inteligencji na podstawie dotychczasowych gier szacuje, kto ma największy wpływ na zespół nie skupiając się na suchych liczbach, które najczęściej widnieją w statystykach ofensywnych (takich jak m.in. punktacja kanadyjska).

Takim sposobem 30-letni reprezentant Gruzji z 16 meczami na koncie w tym sezonie i 1 strzelonym golem jest najgroźniejszym piłkarzem Lecha. Brzmi to ciekawie, ale wybór Kwekweskiriego – mimo matematycznych wzorów i wnikliwej analizy całościowej – zadziwia. Środkowi pomocnicy często są w rankingu Olocip piłkarzami, którzy mają najwyższą punktację. Dla przykładu w jedenastce tygodnia spośród lig TOP 5 tylko jeden piłkarz (wahadłowy Brighton, Leandro Trossard) ma wyższą punktację niż gracze środka pola.

Bardzo możliwe, że wyróżniony Kwekweskiri dzisiejszy mecz w Hiszpanii rozpocznie na ławce, a w środku pola zobaczymy duet Karlstrom - Murawski. Szwed, który wystąpił w meczu z Widzewem Łódź gra niemal wszystko w tym sezonie, a Murawski oszczędzany na konfrontację z Villarrealem, całe spotkanie z Widzewem spędził na ławce rezerwowych.

Spotkanie Villarreal – Lech Poznań dziś o 18.45.