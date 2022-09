Rosyjska propaganda wykorzystuje reprezentantów Polski. "Zmuszony"

Sebastian Szymański i Grzegorz Krychowiak w ostatnim czasie odeszli z rosyjskich klubów. Obaj piłkarze udali się na wypożyczenia, odpowiednio do holenderskiego Feyenoordu oraz saudyjskiego Al-Shabab. Przenosiny poza Rosję nie sprawiły jednak, że tamtejsze media zupełnie o nich zapomniały, a wręcz nadal wykorzystują ich transfery do szerzenia propagandy.

Rosjanie piszą o Szymańskim i Krychowiaku. "W Polsce nałożono na niego presję"

Jeden z rosyjskich portali postanowił pochylić się nad losami gwiazdorów tamtejszej ligi, którzy w ostatnich miesiącach w związku z inwazją na Ukrainę zdecydowali się skorzystać z przepisów FIFA i przenieść się do innych zespołów. Wśród opisywanych graczy znaleźli się dwaj reprezentanci Polski.

O odejściu Szymańskiego napisano, że zostało ono wymuszone przez naciski ze strony otoczenia, a nie wynikało z suwerennej decyzji piłkarza. - Jeden z liderów Dynama Moskwa został zmuszony do odejścia z powodu presji, która została nałożona na niego w Polsce. - napisano

Nieco więcej miejsca poświęcono Krychowiakowi, któremu najpierw wypomina się sytuację z wiosny, tuż po rozpoczęciu inwazji. - Niektóre źródła informowały, że to Polak był tym, który zachęcał graczy Krasnodaru do odejścia z klubu. Później zostało to zdementowane zarówno przez Grzegorza, jak i kolegów z zespołu. -

Ponadto portal wspomina o tym, że pomocnik wspierał Macieja Rybusa, który transferem do Spartaka Moskwa zamknął sobie drogę do kadry narodowej. Przytaczane są następujące słowa z wywiadu z WP Sportowe Fakty: - Maciej jest bardziej związany z Rosją, niż ja. Żyje tam od dawna, ma żonę Rosjankę, wspólnie wychowują dzieci. Dla niego to drugi dom, nikt go nie obwinia. Zadzwoniłem do Macieja po tej sytuacji i okazałem mu wsparcie.

Krychowiak i Szymański wyjechali z Rosji. Dzięki temu mogą grać w kadrze

W przypadku 33-latka ze Spartaka selekcjoner Czesław Michniewicz podjął decyzję o braku powołania zarówno na wrześniowe mecze, jak i na katarski mundial. W przeciwieństwie do Rybusa, Krychowiak i Szymański nadal będą brani pod uwagę przez trenera reprezentacji Polski.

