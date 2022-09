Kolejny piłkarz podzielił los Rybusa. Koniec z reprezentacją

Długo to trwało, ale w końcu Maciej Rybus podjął decyzję. Jego kontrakt z Lokomotiwem Moskwa wygasł. Obrońca mógł wtedy wyjechać z Rosji, znaleźć sobie nowy klub w innym kraju, ale on postanowił zostać. Decyzję argumentował m.in. rodziną: pochodzeniem jego żony (jest Rosjanką) oraz tym, że w Moskwie urodziły się jego dzieci. Dziś występuje w Spartaku Moskwa, ale w reprezentacji Polski nie zagra bardzo długo, o ile nie pożegnał się z nią na stałe.

Norwegia niczym Polska. Piłkarz nie zagra w kadrze, bo został w Rosji

"Selekcjoner poinformował Macieja Rybusa, że w związku z jego aktualną sytuacją klubową nie powoła go na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji oraz nie będzie brał pod uwagę przy ustalaniu składu kadry, która pojedzie na mistrzostwa świata w Katarze" - czytaliśmy w oficjalnym oświadczeniu. PZPN i reprezentacja Polski zajęły bardzo mocne stanowisko ws. inwazji Rosji na Ukrainę. Biało-Czerwoni mieli grać z reprezentacją Rosji w barażach eliminacji do MŚ 2022, ale zaprotestowali. Za nimi wstawiły się inne kraje. Wtedy zareagowała FIFA, która zawiesiła Sborną w międzynarodowych rozgrywkach.

Maciej Rybus nie będzie jedynym piłkarzem, który na własne życzenie zaprzepaścił swoją szansę na występy w barwach narodowych. Norweska federacja piłkarska poinformowała, że taką samą decyzję podjął Stale Solbakken. Selekcjoner reprezentacji Norwegii poinformował Mathiasa Normanna, że nie zagra w kadrze, ponieważ "podpisał kontrakt z nowym rosyjskim klubem".

Normann jest formalnie piłkarzem FK Rostów. Ostatni rok spędził jednak na wypożyczeniu w Norwich City. Wszystko wskazywało na to, że zostanie w Wielkiej Brytanii lub zmieni chociaż ligę. Tymczasem 26-letni Norweg zdecydował się zostać w Rosji. Przez najbliższy rok będzie występował w Dynamie Moskwa (wypożyczenie).

- To nie był jakiś trudny wybór. Zadzwoniłem do [Normanna], gdy usłyszałem o transferze w sobotę. I poinformowałem go, jakie najprawdopodobniej będą konsekwencje, jeśli zdecyduje się podpisać kontrakt z Dynamem. Zrobił to, a potem uzgodniliśmy z Lisem Klavenessem, że poinformujemy go o sytuacji, zanim pojawi się informacja prasowa - powiedział Solbakken w rozmowie z norweskim "VG".

Selekcjoner dodał, że nieobecność w kadrze nie ma ram czasowych. Normann na pewno nie zagra w reprezentacji Norwegii, dopóki "sytuacja jest, jaka jest". Solbakken podkreślił też, że jest "bardzo zaskoczony wyborem" piłkarza.

- Zasadniczo rolą stowarzyszenia nie jest zabieranie głosu na temat wyboru klubu przez reprezentantów, ale teraz jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Cała norweska i europejska piłka nożna zgadza się wywrzeć wspólną presję na Rosji, jako państwie wojującym, które również bardzo aktywnie wykorzystuje pozycję władzy w sporcie. Wszystkie rosyjskie drużyny mają zakaz startu w międzynarodowych zawodach sportowych. Solbakken i ja zgadzamy się, że Normann nie może reprezentować Norwegii, jeśli będzie teraz grał w rosyjskim klubie - podsumował przewodniczący NFF, Lise Klaveness.

