Wystartowała piłkarska Liga Mistrzów. Jednym z faworytów do triumfu w tych rozgrywkach, podobnie jak co roku, jest Manchester City. Szkoleniowiec angielskiego zespołu, Pep Guardiola na konferencji prasowej przed pierwszym starciem jego drużyny z hiszpańską Sevillą, zapytany o to, jak długo czeka na triumf w Lidze Mistrzów powiedział wprost: "Wygram, czy nie wygram? Pi***olę, nie wiem".

