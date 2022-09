Villarreal robi co może przed meczem z Lechem Poznań. Bilety za pół darmo

Hiszpański Villarreal CF, austriacka Austria Wiedeń oraz izraelski Hapoel Beer Szewa - to rywale Lecha Poznań w fazie grupowej Ligi Konferencji Europy. Mistrz Polski rozpocznie zmagania w niej już w najbliższy czwartek 8 września i to od meczu najtrudniejszego z możliwych - wyjazdu do półfinalisty Ligi Mistrzów, Villarreal (godz. 18:45).

Prezent od Villarreal dla kibiców. Mecz z Lechem za 5 euro

Działacze hiszpańskiego Villarreal na to spotkanie przygotowali niespodziankę dla kibiców - bilety na ten mecz kosztują bowiem od zaledwie pięciu euro, czyli około 23-24 złote. Jest to zdecydowanie mniej, niż chociażby na mecz eliminacyjny Lecha Poznań z Dudelange, za który trzeba było zapłacić co najmniej 60 złotych.

Warto dodać, że początek nowego sezonu Villarreal wyjątkowo rozgrywa nie we własnym mieście i na własnym Estadio de la Ceramica, lecz w oddalonej o 60 kilometrów Walencji, na należącym do drugoligowego Levante Estadi Ciutat de Valencia. Wszystko ze względu na prace remontowe na stadionie Villarreal, na którym pokonywało ono w zeszłym sezonie m.in. Bayern Monachium.

Mimo tego, mecze Villarreal w Walencji cieszą się niemałym zainteresowaniem. Ostatnie starcie ligowe z Elche oglądało na Estadio Ciutat de Valencia niespełna 14 tysięcy kibiców.

Villarreal fantastycznie rozpoczęło nowy sezon hiszpańskiej La Liga. W pierwszych czterech meczach drużyna Unaia Emery'ego zdobyła 10 punktów i nie straciła ani jednego gola, dzięki czemu w tabeli zajmuje trzecie miejsce, jedynie za Realem Madryt i Barceloną. W fazie play-off Ligi Konferencji Europy półfinalista ostatniej edycji Ligi Mistrzów okazał się dwukrotnie lepszy od chorwackiego Hajduka Split, wygrywając 4:2 i 2:0.