Twarde stanowisko UEFA w sprawie Shachtara Donieck. Biznes wygrał

Kolejną edycję piłkarskiej Ligi Mistrzów czas zacząć. 32 najlepsze drużyny Europy rozpoczną zmagania o najbardziej pożądany puchar na kontynencie. Wśród drużyn jest Szachtar Donieck, jedyny reprezentant ukraińskiej ligi, która mimo stanu wojny, na prośbę prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, ruszyła tego lata. Mecze są rozgrywane bez udziału publiczności i w formie nadzwyczajnej – nad wszystkim czuwa wojsko, a w przypadku alarmów bombowych mecze są przerywane.

Globalna platforma United24 powstała z inicjatywy Wołodymira Zełenskiego, aby pomóc Ukraińcom, którzy ucierpieli z powodu wojny, która trwa na terenie kraju od blisko 7 miesięcy. Organizacja z ramienia Prezydenta miała być kolejnym z wielu sygnałów wysłanych do świata zachodniego, który zdaniem ukraińskich mediów zdaje się zapomniał o sytuacji w Ukrainie.

"Nie trzeba powtarzać, jak jest ważne dla naszego kraju by w warunkach wojny pisać i dyskutować o nas w społeczeństwach zachodnich" – czytamy na portalu sport.ua. Szachtar jako mistrz Ukrainy awansował z automatu do fazy grupowej LM (po rozpoczęciu wojny w Ukrainie liga została tam zakończona i liderujący zespół z Doniecka został mistrzem). Drugie Dynamo Kijów przegrało w finałowej rundzie eliminacyjnej do rozgrywek z portugalską Benficą Lisbona. Tym samym drużyna Szachtara będzie jedynym ambasadorem kraju w tych elitarnych rozgrywkach. "Szachtar będzie reprezentował nasz kraj, za każdym razem podkreślając, że w Ukrainie jest teraz katastrofa, z którą nasi silni ludzie odważnie sobie radzą, ale cały czas potrzebujemy pomocy każdego dnia" – piszą ukraińscy dziennikarze.

Z drużyną od momentu ataku rosyjskiego najeźdźcy pożegnało się większość zagranicznych piłkarzy. Odszedł włoski trener, Roberto De Zerbi, a na jego miejsce przyszedł Igor Jovicevic, który pracował wcześniej m.in. w ukraińskim SK Dnipro-1 i prowadził młodzieżową drużynę Dinamo Zagrzeb.

Rywalami grupowymi Ukraińców będzie hiszpański Real Madryt, niemiecki RB Lipsk i szkocki Celtic. Ukraińscy dziennikarze, prognozując grę Szachtara w fazie grupowej mówią wprost: "Należy pamiętać, że Igor Jovicević nie ma absolutnie żadnego doświadczenia trenerskiego z drużynami grającymi w europejskich pucharach. W meczach z Realem Madryt, RB Lipsk, a nawet z Celtikiem Szachtar nie będzie faworytem".

Klub z Doniecka w meczach Ligi Mistrzów będzie grał w koszulkach z logo swojego sponsora - SCM. Pierwszy mecz Ukraińców dzisiaj o 21.00. Zmierzą się z niemieckim RB Lipsk.