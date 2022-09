Tomaszewski wychwala Polaka i nazywa go "pluskwą". Zaskakujące słowa

Od dłuższego czasu było pewne, że Sebastian Szymański odejdzie z Dynama Moskwa. Mówiło się, że może trafić do Betisu lub Realu Sociedad, ale ostatecznie przeniósł się do Feyenoordu Rotterdam. Polak zalicza świetny start w holenderskim klubie. Do tej pory rozegrał pięć meczów, w których strzelił dwa gole i zaliczył trzy asysty.

Jan Tomaszewski chwali Sebastiana Szymańskiego. "To trzeci najważniejszy zawodnik w kadrze"

Pod wrażeniem gry Szymańskiego jest Jan Tomaszewski. Były polski bramkarz wypowiedział się na jego temat w kontekście reprezentacji Polski. - Moim zdaniem jest to trzeci najważniejszy zawodnik w kadrze, zaraz za Lewandowskim i Szczęsnym. Mam nadzieję, że Sebastian się na mnie nie obrazi, ale on ma taką "chłopską" kiwkę. Wszyscy się na to nabierają, mija przeciwników jak paliki! Trzeba tego piłkarza wkomponować w zespół, tylko żeby to zrobić, to musi on grać w podstawowym składzie - powiedział Tomaszewski w rozmowie z "Super Expressem".

Tomaszewski wyznał także, na jakiej pozycji powinien grać Szymański w kadrze. - Szymański może być tym ofensywno-defensywnym pomocnikiem. Jest bardzo zdyscyplinowanym chłopakiem, a przy okazji to taka "pluskwa", jak się przyklei do rywala, to nie da mu pograć.

Dobrą formę Szymańskiego doceniają także holenderskie media. - To wspaniały piłkarz, prawda? Mam nadzieję, że będzie kontynuował tę grę, ale już jestem bardziej niż oczarowany – powiedział dziennikarz RTV Rijnmond Dennis van Eersel po meczu z Go Ahead Eagles.

Szymański dobrze prezentował się także w Dynamie Moskwa. Mimo tego w przeszłości nie był regularnie powoływany do reprezentacji. W składzie nie widzieli go ani Adam Nawałka, ani Paulo Sousa. Do tej pory rozegrał jedynie 15 meczów w drużynie narodowej. Kibice domagali się, żeby zawodnik dostał w końcu więcej szans do gry kadrze. Już niedługo może do tego dojść, ponieważ pod koniec września reprezentacja Polski zagra mecze w Lidze Narodów. Rywalami ekipy Czesława Michniewicza będą Holandia (22 września) oraz Walia (25 września).

Feyenoord po pięciu kolejkach Eredivisie zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 13 punktów. W następnej serii spotkań zmierzy się ze Spartą Rotterdam. Starcie zaplanowane jest na poniedziałek o 20:00.

