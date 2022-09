Prezydent UEFA wie, gdzie będzie mundial 2030. "To zwycięska oferta"

Już wkrótce w Katarze rozpoczną się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wybór tego kraju jako gospodarza wzbudził i nadal wzbudza mnóstwo kontrowersji. Wystarczy wspomnieć o aferze korupcyjnej przy głosowaniu, skandalicznych warunkach, w jakich pracują robotnicy oraz o kontrowersyjnych zasadach, jakich muszą przestrzegać w Katarze przyjezdni kibice.

Chociaż tegoroczne mistrzostwa jeszcze się nie zaczęły, to w mediach pojawiają się spekulacje na temat gospodarzy turnieju w roku 2030. Przypomnijmy, że w 2026 roku turniej zostanie zorganizowany przez trzy kraje. Lwia część turnieju odbędzie się w USA, ale część spotkań zostanie rozegrana w Kanadzie i Meksyku. Gospodarz mundialu w 2030 roku nie jest jeszcze znany, ale można już zgłaszać swoje kandydatury.

Jedną z nich jest wspólna propozycja Hiszpanii i Portugalii. Bardzo wspiera ją prezydent UEFA Aleksander Ceferin. - Jestem pewien, że Mistrzostwa Świata 2030 zostaną rozegrane w Hiszpanii i Portugalii. To jest zwycięska oferta i zrobimy wszystko, co możliwe, aby pomóc dwóm krajom, które kochają, żyją i oddychają piłką nożną i które mają dobrą infrastrukturę – powiedział Ceferin na wideokonferencji z okazji otwarcia panelu dyskusyjnego dotyczącego futbolu w Lizbonie.

Oprócz argumentów, które przytoczył Ceferin, Hiszpania i Portugalia mają szansę na zorganizowanie mundialu również dzięki temu, że ten ostatni raz w Europie gościł w 2018 roku. Oznacza to, że w 2030 roku minie 12 lat od ostatnich mistrzostw świata na Starym Kontynencie. Od 1958 do 1998 roku turniej odbywał się na przemian w Europie i Ameryce Północnej. W 2002 roku gospodarzem była Korea Południowa razem z Japonią, a w 2010 roku mundial po raz pierwszy zagościł w Afryce. W 2014 roku turniej wrócił do Ameryki Południowej, a gospodarzem była Brazylia.

I to właśnie Brazylia, jako jeden z aż czterech krajów, będzie rywalem Hiszpanii i Portugalii. Wysunął wspólną kandydaturę z Chile, Paragwajem i Urugwajem. W roku 2030 minie bowiem równo 100 lat od pierwszych mistrzostw świata zorganizowanych przez FIFA. Turniej odbył się wówczas w Urugwaju i wygrali go gospodarze.