Wieczysta ma nowego trenera. Oficjalnie. Olbrzymie zaskoczenie

Franciszek Smuda od 27 czerwca 2021 r. był trenerem Wieczystej Kraków. Tydzień temu kontrakt między byłym selekcjonerem reprezentacji Polski a krakowskim klubem został rozwiązany za porozumieniem stron. Obecnie tymczasowym prowadzącym drużynę Wieczystej Kraków jest były asystent Smudy, Rafał Jędrszczyk.

W ciągu ostatnich dni w mediach trwały spekulacje na temat tego, jaki trener na stałe zwiąże się z Wieczystą Kraków. Najpierw pisano, iż największe szanse na objęcie tego stanowiska ma Krzysztof Brede. Potem "Przegląd Sportowy" poinformował, że najbardziej prawdopodobne jest pozytywne rozpatrzenie kandydatury Kamila Kieresia. Przypomnijmy, że mówiono też o Macieju Musiale, szkoleniowcu krakowskiej Garbarnii, ale jak poinformował jego klub, trener zrezygnował z oferty Wieczystej.

Media: Dariusz Marzec trenerem Wieczystej

Jednak żadna z tych informacji się nie sprawdziła. Wieczysta poinformowała, że nowym trenerem drużyny został Dariusz Marzec. Podpisał kontrakt do 2024 roku. W przeszłości prowadził on m.in. Arkę Gdynia i Stal Mielec, którą wprowadził do ekstraklasy. Niedawno spekulowano, że może objąć drużynę Resovii, która fatalnie rozpoczęła sezon w Fortuna 1. Lidze.

Po 6 kolejkach Wieczysta Kraków w trzeciej lidze zajmuje 4. miejsce w tabeli z dorobkiem 11 punktów. Oczekiwania były zdecydowanie większe. Wieczysta w tym sezonie wygrała trzy mecze. Ostatni w miniony weekend z Lublinianką Lublin, już po zwolnieniu Smudy. Marzec jeszcze we wtorek poprowadzi pierwszy trening Wieczystej. Zadebiutuje 10 września w meczu z rezerwami Cracovii.

