Aguero wskazał faworyta Ligi Mistrzów. "Zdobyli już doświadczenie"

6 września 2022 roku startuje kolejna edycja piłkarskiej Ligi Mistrzów UEFA. W pierwszym dniu fazy grupowej czeka nas aż osiem spotkań. Najciekawiej zapowiada się pojedynek Paris Saint-Germain z Juventusem, który odbędzie się na Parc des Princes. Tuż przed rozpoczęciem rozgrywek Serio Aguero wskazał swojego faworyta do zgarnięcia tytułu.

REKLAMA

Zobacz wideo

Sergio Aguero wskazał faworyta do wygrania LM

34-letni Argentyńczyk w rozmowie z portalem "Stake.com" stwierdził, że jego głównym kandydatem do triumfu w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów jest wspomniane PSG. Były zawodnik FC Barcelony bardzo ciepło wypowiadał się o drużynie mistrzów Francji, a szczególnie o Leo Messim. Twierdził przy tym, że pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki wrócił do swojej szczytowej formy.

- Zespół, w którym jest Leo, jest zawsze faworytem do końcowego triumfu. Wydaje się, że wrócił do swojej najlepszej formy. Leo ma zwycięską mentalność, którą potrzebuje każdy zespół z aspiracjami do wygrywania - powiedział Aguero.

- Znamy jego ducha rywalizacji. Tym bardziej, jeśli gra z tak świetnymi piłkarzami, jak Kylian Mbappe i Neymar. PSG zdobyło już spore doświadczenie w Europie - dodał 101-krotny reprezentant Argentyny.

PSG widowiskowo rozpoczęło nowy sezon Ligue 1

Po sześciu kolejkach nowego sezonu ligi francuskiej podopieczni Christophe Galtiera są liderem tabeli z szesnastoma punktami na koncie. Piłkarze Paris Saint-Germain zdobyli do tej pory aż 24 bramki, co obecnie jest najlepszym wynikiem spośród pięciu najsilniejszych lig w Europie.