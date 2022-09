Dramat Paula Pogby. Koniec marzeń o mundialu? Allegri potwierdza

Dużo się dzieje w ostatnich tygodniach w życiu prywatnym Paula Pogby. Dopiero co udał się do Centralnego Biura ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną, gdzie złożył zeznania obciążające m.in. jego brata Mathiasa, z którym nie ma dobrych relacji. Według zeznań chciał on wraz z kilkoma kolegami z przeszłości wyłudzić od piłkarza 13 mln euro. Miała to być opłata za 13 lat ochrony. Mathias Pogba odpowiedział na zarzuty twierdząc, że jego brat to tchórz, zdrajca i hipokryta.

Do tego dochodzą też kontakty Paula Pogby z szamanem i kilka wersji tego spotkania. W mediach podano informacje, że Francuzowi chodziło o rzucenie klątwy na Kyliana Mbappe. Kilka dni temu zmieniono tę wersję. Pogba miał prosić szamana o zaklęcie chroniące go przed urazami. Według najnowszych doniesień była to z kolei prośba o bramkostrzelność.

Allegri potwierdza problemy Pogby. Wyjazd na mistrzostwa świata stoi pod znakiem zapytania

Jedno jest pewne, nawet jeśli Pogba prosił szamana o ochronę przed urazami, to szaman się nie spełnił. W poniedziałek rano portal Sky Sport Italia poinformował, że 29-letniego pomocnika czeka operacja kolana. Czeka go sześć tygodni przerwy, a potem jeszcze rehabilitacja. Informacje o urazie potwierdził trener Juventusu, Massimiliano Allegri. - Dziś rano Paul Pogba trenował po raz drugi, ale potem przestał. Wtedy podjęto decyzję o operacji - powiedział szkoleniowiec na konferencji przed meczem z PSG w 1. kolejce fazy grupowej Ligi Mistrzów.

Operacja to zła wiadomość nie tylko dla piłkarza czy Juventusu, ale też Didiera Deschampsa, selekcjonera reprezentacji Francji. Allegri wspomniał o bardzo długim czasie rehabilitacji. - Realnie będziemy mogli go odzyskać w styczniu - powiedział trener Juventusu.

Oznacza to, że Paul Pogba może nie polecieć do Kataru na mistrzostwa świata. Mundial rozpocznie się 21 listopada i potrwa do 18 grudnia. Francuzi będą bronili tytułu wywalczonego na poprzednich zawodach w Rosji. Pogba był jednym z członków zespołu, który wygrał mistrzostwa.

Paul Pogba doznał urazu łąkotki bocznej podczas tournée po Stanach Zjednoczonych. Juventus wciąż nie wydał oficjalnego oświadczenia w sprawie jego stanu zdrowia.

