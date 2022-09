Ceferin wygadał się ws. gospodarza mundialu. Dwa lata za wcześnie. "Jestem pewien"

O tym, że Hiszpania i Portugalia chcą wspólnie zorganizować mistrzostwa świata w 2030 roku wiemy od ponad roku. W ceremonii złożenia kandydatury w Madrycie udział wzięli król Hiszpanii Filip VI i prezydent Portugalii Marcelo Rebelo de Sousa oraz premierzy obu państw. Po wstępnych rozmowach ustalono, że mecz otwarcia odbędzie się w Lizbonie, a finał w Madrycie. Według zagranicznych mediów liczba stadionów zaoferowanych do przeprowadzenia meczów w ramach MŚ wzrosła do 11 w Hiszpanii i trzech w Portugalii.

Ceferin zepsuł niespodziankę. "Zrobimy wszystko, by pomóc tym krajom"

Hiszpania i Portugalia nie są jedynymi kandydatami do organizacji mundialu w 2030 roku. To kolejna kandydatura obok Maroka i łączonych ofert Urugwaju, Argentyny, Paragwaju i Chile, a także Rumunii, Grecji, Bułgarii i Serbii oraz Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.

Dziś sprawa wydaje się być wyjaśniona. - Jestem pewien, że mistrzostwa świata w 2030 roku zostaną rozegrane w Hiszpanii i Portugalii - powidział Aleksander Ceferin. Chwilę później dodał, że to najlepsza oferta ze wszystkich, a UEFA przyłoży swoją rękę do organizacji turnieju.

- Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, by pomóc tym dwóm krajom uznawanym za pasjonatów piłki nożnej. Żyją i oddychają nią, a do tego mają dobrze rozwiniętą infrastrukturę - podkreślił prezydent UEFA.

Hiszpania była już w przeszłości gospodarzem mistrzostw świata. Miało to miejsce podczas turnieju w 1982 roku. Był to pamiętny mundial dla Polaków. Wtedy nasi reprezentanci po raz ostatni w historii rozgrywek stanęli na podium. Polska zajęła wtedy 3. miejsce dzięki wygranej 3:2 z reprezentacją Francji. Wraz z Portugalią starała się już wcześniej o organizację mistrzostw świata. Kandydaturę złożono na mundial, który odbył się w 2018 roku. Zawody zorganizowano w Rosji.

Najbliższe mistrzostwa świata odbędą się w Katarze w dniach 21 listopada - 18 grudnia bieżącego roku. Reprezentacja Polski zakwalifikowała się do turnieju. Zagra w grupie C z Meksykiem, Argentyną i Arabią Saudyjską. Gospodarzami kolejnego mundialu mają być natomiast Kanada, Stany Zjednoczone i Meksyk.

