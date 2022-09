Oddał mocz i dostał czerwoną kartkę. Zawodnicy krzyczeli: Co on robi?

W sobotę grające na co dzień w dziewiątej lidze angielskiej Blackfield & Langley podejmowało na własnym stadionie Shepton Mallet (również dziewiąta liga angielska) w pierwszej rundzie Pucharu Anglii. Spotkanie nie było zbyt emocjonujące i zakończyło się bezbramkowym remisem. Kibice nie ujrzeli bramek, ale byli świadkami bardzo zabawnej sytuacji.

Bramkarz oddawał mocz w trakcie meczu. Został ukarany czerwoną kartką

W 76. minucie meczu bramkarz drużyny gospodarzy Connor Maseko musiał pilnie skorzystać z toalety. Wykorzystał fakt, że miał wybić piłkę od własnej bramki i poszedł załatwić potrzebę do otaczającego boisko żywopłotu. Zauważyli to zawodnicy przeciwnej drużyny i poinformowali sędziego. Ten postanowił ukarać Maseko czerwoną kartką.

Sytuację skomentował współkierownik Blackfield & Langley Conor McCarthy. - Piłka wyszła poza boisko i miał wznowić grę. Musiał najpierw iść do toalety, więc podszedł do żywopłotu. Pozostali zawodnicy zaczęli krzyczeć "co on robi?". On się osłaniał, był wewnątrz żywopłotu. Czasami kiedy złapie cię potrzeba, to po prostu musisz iść skorzystać z toalety. Byłem zaskoczony. Wszyscy jesteśmy zszokowani tą decyzją - powiedział McCarthy w rozmowie z BBC.

Z powodu bezbramkowego remisu, oba zespoły będą grały rewanż, tym razem na boisku Shepton Mallet. Blackfield & Langley poinformowało o drugim meczu w zabawny sposób. "Do zobaczenia we wtorek wieczorem. Miejmy nadzieję, że na trasie będzie dużo przerw na skorzystanie z toalety" - napisał klub na Twitterze.

Rywale nie pozostali dłużni i odpowiedzieli w równie żartobliwy sposób. "Powtórka "oddawania moczu" odbędzie się już we wtorek 6 września. Po zaskakującej czerwonej kartce w pierwszym spotkaniu szukamy sponsora tego meczu. Hydraulicy lub firmy zajmujące się przenośnymi toaletami zgłaszajcie się!" - napisał Shepton Mallet na Twitterze.

