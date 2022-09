Harry Kane się nie zatrzymuje. Wjeżdża na podium klasyfikacji wszech czasów

Harry Kane ma koncie 288 spotkań na poziomie Premier League. Znaczna większość to te uzbierane w koszulce klubu z Londynu (285). Trzy mecze zagrał w barwach Norwich City, kiedy stawiał swoje pierwsze kroki w karierze. Od sezonu 2014/15 Kane regularnie plasuje się w czubie klasyfikacji strzelców, nigdy nie schodząc poniżej 17 bramek w sezonie ligowym. Trzykrotny król strzelców Premier League jest twarzą ligi i reprezentacji Anglii, w której od 2018 r. występuje z opaską kapitana.

REKLAMA

Zostać numerem jeden

W rankingu przoduje legendarny napastnik Alan Shearer. Były napastnik m.in. Newcastle United ma na koncie 260 trafień w 441 występach. 52-latek był ikoną brytyjskiego futbolu lat 90. i z początku XXI w. W ciągu 14 sezonów gry zapewnił sobie miejsce w panteonie gwiazd ligi, choć warto dodać, że strzelał dla Southampton w latach 1988-1992, jeszcze przed utworzeniem Premier League. Jak na obecne standardy Shearer zakończył karierę dość wcześnie – w wieku 35 lat.

Zobacz wideo

Wayne Rooney wyprzedzony? Może nawet w tym sezonie

Harremu Kane bliżej zdecydowanie do innej gwiazdy Premier League – przed nim Wayne Rooney, który plasuje się na drugim miejscu z 208 golami w 491 meczach. Możliwe nawet, że napastnik Spurs Rooneya wyprzedzi nawet w bieżącym sezonie. By do tego doszło musiałby jeszcze 20 razy wpisać się na listę strzelców, co dałoby mu 25 goli na koniec rozgrywek. Taki wynik bądź wyższy Kane osiągał już trzykrotnie w sezonach 2015-16, 2016-17 i 2017-18.

Liczby przemawiają za Kanem

Jeżeli Harry Kane utrzyma obecną dyspozycję (5 goli w 6 meczach) wszystko wskazuje, że Rooneya wyprzedzi przed końcem obecnego sezonu. Wówczas na horyzoncie zostanie mu legendarny Shearer. A przed Kanem z pewnością jeszcze wiele lat grania. Na korzyść 29-letniego napastnika przemawia jeszcze jedna statystyka – wyższy stosunek bramki na mecz: 0,65 Kane do 0,59 Shearera.

Tottenham planował wielki transfer last minute. Zamiast hitu jest rozczarowanie

- Tottenham świetnie rozpoczął sezon. Drużyna poukładana przez trenera – powiedział po meczu z Fulham ekspert ESPN, Janusz Michallik. Były reprezentant Stanów Zjednoczonych i młodzieżowej kadry Polski podsumował krótko: - Nie ma fajerwerków. Jest pragmatyzm, ale przede wszystkim wynik. Cztery wygrane, dwa remisy, dwanaście goli strzelonych. To właśnie mówi nam Antonio Conte (trener Spurs).

Harry Kane jest jedynym aktywnym piłkarzem w najlepszej dziesiątce najskuteczniejszych strzelców wszech czasów. Kolejny to Jamie Vardy, który zajmuje pozycję 14.

Kolejne spotkanie Tottenhamu to środowe starcie z Olympique Marsylia w Lidze Mistrzów. W Premier League natomiast mierzą się w sobotę, 10 września, a ich rywalem jest Manchesterem City. Będzie to niewątpliwe trudna okazja dla Harry’ego Kane w pogoni za rekordem.