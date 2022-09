Szykuje się powrót do reprezentacji Polski. "Najważniejszy piłkarz w klubie"

Po frustrującym okresie gry we Włoszech, gdzie wskutek licznych kontuzji Kownacki nie był w stanie wywalczyć miejsca w składzie Sampdorii, w styczniu 2019 roku przeniósł się do Fortuny Duesseldorf. Stał się tym samym najdroższym piłkarzem w historii klubu - zapłacono za niego 6,7 miliona euro.

Kownacki wróci do kadry?

Po półrocznym okresie wypożyczenia do Lech Poznań, latem tego roku polski napastnik wrócił do Fortuny Duesseldorf i na początku rozgrywek odznacza się bardzo wysoką formą. W siedmiu dotychczasowych spotkaniach drugiej Bundesligi strzelił cztery gole, a do tego zanotował dwie asysty.

Dobra dyspozycja sprawia, że Kownacki może nawet liczyć na powołanie do reprezentacji Polski. - Moim zdaniem ma szanse na powołanie z tego względu, że - po pierwsze - jest w dobrej komitywie z selekcjonerem, po drugiej - obserwują go, a trzecie sprawa jest taka, że Kownacki z trochę niechcianego dziecka Fortuny stał się liderem ataku. On jest tam najważniejszym piłkarzem w Fortunie - powiedział Tomasz Urban, komentator Viaplay w programie "Pogadajmy o piłce" na YouTube.

Kownacki ze świetną pozycją w Fortunie

W dalszej części wypowiedzi Urban ocenił, jakimi walorami Kownacki wyróżnia się na tle innych piłkarzy Fortuny. - Dawid ma taką przewagę nad innymi zawodnikami, że jest szybki, dynamiczny, zrywny, agresywny, ma trochę inne cechy Hennings. Bardzo dobrze wkomponował się w tę obecną Fortunę prowadzoną przez Daniela Thioune'a - dodał.

Zdaniem Urbana, niebawem powołania dla Kownackiego będą normalnością. - Kownacki po siedmiu kolejkach ma cztery gole i to jest naprawdę dobry dorobek. Często gra jako podwieszony napastnik. Ma cechy, które mogą sprawić, że przy regularnej grze jego powołanie nie będzie odbierane jako kontrowersja na zasadzie: "Halo, powołujemy chłopa z 2. Bundesligi, o co tutaj chodzi?". Nie powinniśmy w tych kategoriach na to patrzeć - skomentował.

Po raz ostatni w dorosłej reprezentacji Polski Kownacki zagrał na początku czerwca 2021 roku w meczu towarzyskim z Rosją. Łącznie jego dorobek w biało-czerwonych barwach to siedem spotkań i jeden gol.