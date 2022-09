Haaland o Lewandowskim: To był brak szacunku

Kwestia przyszłości Roberta Lewandowskiego była niepewna przez kilka miesięcy. Najpierw długo wyczekiwał na ofertę nowego, satysfakcjonującego kontraktu, a następnie otwarcie przyznał o chęci odejścia z Bayernu Monachium, na co władze bawarskiego klubu przez długi czas nie chcieli się zgodzić.

Bayern chciał sprowadzić Haalanda

Finalnie wszystko poszło po myśli Polaka i przeniósł się do FC Barcelony. Niemieckie media co jakiś czas informowały, że jednym z powodów, dla których Lewandowski chciał odejść był fakt, że władze Bayernu regularnie sondowali możliwość sprowadzenia Erlinga Haalanda. Norweg finalnie przeniósł się do Manchesteru City.

Temat ewentualnego transferu Haalanda do klubu z Monachium nie był tajemnicą, a sam Lewandowski również kilkukrotnie wypowiedział się na ten temat. Twierdził, że nie ma z tym problemu i nie dziwi go, że jego klub chce sprowadzać najlepszych piłkarzy. Mając jednak na uwadze, że Bayern zwlekał z nowym kontraktem, Polak stwierdził, że nie ma zamiaru dłużej czekać.

Haaland wypowiedział się nt. Lewandowskiego

W lutym tego roku odbyły się nagrania do filmu dokumentalnego z udziałem Haalanda, który został wyemitowany na platformie "Viaplay". Norweg przyznał wtedy, że był świadomy niezręcznej sytuacji, w jakiej znalazł się kapitan reprezentacji Polski. - Jeśli stawiasz się w miejscu Lewandowskiego - nie wiem, ile goli strzelił dla tego klubu i ile zdobył tytułów - współczujesz mu. Naprawdę. Uważam, że to brak szacunku - powiedział.

W momencie nagrywania filmu norweski napastnik nie zdecydował jeszcze, do jakiego klubu odejdzie z Borussii Dortmund, natomiast władze Bayernu Monachium nie wystosowały żadnej oficjalnej oferty nowego kontraktu dla Lewandowskiego.