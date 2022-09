Celtic zdemolował Rangersów. 13 goli w dwie kolejki

Po pierwszych pięciu kolejkach szkockiej Premiership na czele były dwie największy firmy w Szkocji – Celtic, który zanotował komplet wygranych (w tym 9:0 z Dundee United tydzień temu) i miał 15 punktów oraz Rangersi, którzy wygrali cztery mecze i jeden zremisowali. W niedzielę oba zespoły spotkały się na Celtic Park w derbach Glasgow.

Demolka w wykonaniu Celtiku w derbach. Wpadka bramkarza Rangersów

Jeżeli ktoś liczył na wyrównany, emocjonujący pojedynek, to musiał wyzbyć się złudzeń już po pierwszej połowie. Celtic objął prowadzenie w ósmej minucie. Po dograniu z lewej strony piłka trafiła w polu karnym do Liela Abady. Ten strzelił na bramkę, a piłka wturlała się do siatki po tym, jak interweniować próbował Jon McLaughlin. W 32. minucie gospodarze przeprowadzili kapitalną akcję. Fenomenalnym prostopadłym podaniem w pole karne popisał się Matt O'Riley. Piłkę przejął Jota i genialnie wykończył wszystko podcinką. W 39. minucie ponownie podawał O'Riley. Tak jak przy pierwszej bramce, piłka została dograna z lewej strony, a do siatki wpakował ją po raz drugi Abada. Tym razem nie popisał się bramkarz Rangersów, który przepuścił piłkę między nogami.

To jednak nie był jego największy babol w tym spotkaniu. W 78. minucie wykonywał aut bramkowy. Podał jednak prosto do rywala. Konkretniej, do David Turnbulla, a ten z łatwością skierował piłkę do siatki. Celtic rozbił swojego odwiecznego rywala 4:0. W sześciu meczach zdobył aż 25 goli (z czego ponad połowę w meczach z Dundee i Rangersami), a stracił tylko jednego. Ma komplet 18 punktów i wyprzedza Rangersów, którzy nadal mają ich 13.

