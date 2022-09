Kapitalna forma Kotwicy Kołobrzeg. Beniaminek zdobył 25 na 27 możliwych punktów

Choć stare piłkarskie porzekadło mówi, że nie należy gloryfikować piłkarzy czy drużyn przez końcem meczu lub sezonu, na ten moment Kotwica Kołobrzeg wyrasta na faworyta eWinner II ligi. Dotychczasowy bilans beniaminka jest wręcz zachwycający.

REKLAMA

Zobacz wideo TV tego nie pokazała. Kibole kontra ochrona. Bandyci zniszczyli święto piłki

Gol Milika. Ten "strzał" brzuchem przejdzie do historii [WIDEO]

Ósma wygrana Kotwicy Kołobrzeg w dziewiątym meczu

Drużyna Kotwicy Kołobrzeg idzie w tym sezonie eWinner II ligi jak burza. W dziewięciu pierwszych kolejkach zespół prowadzony przez Marcina Płuskę odniósł osiem zwycięstw i zremisował zaledwie tylko raz - w pierwszej kolejce ze Stomilem Olsztyn (0:0). W sobotę z kolei wygrał 1:0 z GKS-em Jastrzębie.

Tak znakomity bilans sprawił, że po zakończeniu meczu z GKS-em ekipa z Kołobrzegu po dziewięciu spotkaniach ma 25 punktów na koncie, aż 10 więcej niż drugi KKS Kalisz (siedem rozegranych meczów) i trzecie w tabeli Zagłębie Lubin 2 (osiem rozegranych meczów).

Równie imponujący bilans, choć po mniejszej liczbie meczów osiągnęli liderzy wszystkich czterech grup w III lidze. Świt Nowy Dwór Mazowiecki (I grupa), Olimpia Grudziądz (II grupa), Raków Częstochowa 2 (III grupa) i Cracovia 2 (IV grupa) również nie przegrały jak dotąd meczu, ale dokonały tego w pięciu (Świt i Olimpia) i sześciu (Raków i Cracovia) spotkaniach).

Imponujące tygodnie Kotwicy Kołobrzeg

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że awans do eWinner II ligi drużyna z Kołobrzegu zapewniła sobie tak naprawdę w ostatniej kolejce ubiegłego sezonu i to dzięki innym wynikom. W starciu decydującym o możliwości gry na wyższym poziomie rozgrywkowym Olimpia Grudziądz przegrała 0:1 ze Świtem Skolwin, co przy wygranej Kotwicy 4:3 ze Stolem Gniewino dało jej awans.

Ostatnie tygodnie w wykonaniu drużyny z Kołobrzegu są wręcz imponujące. Szczególnie udany był dla niej mecz siódmej kolejce z Siarką Tarnobrzeg, choć przez długi czas nic tego nie zapowiadało. Do 70. minuty Kotwica przegrywała na własnym boisku 0:2, a do tego grała w osłabieniu. Mimo to wygrała 3:2, a wszystkie trzy gole strzeliła w ciągu 15 minut.

Najbardziej obrzydliwe oszustwo w historii piłki. Dożywotnia dyskwalifikacja

W następnej kolejce eWinner II ligi zespół Marcina Płuski czeka niełatwe zadanie, bowiem na własnym boisku zagra z drugą drużyną Zagłębia Lubin, która wygrała cztery ostatnie spotkania.