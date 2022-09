FIFA dopięła swego. Katar uchyli jeden z religijnych zakazów na czas mundialu

Do startu mistrzostw świata w piłce nożnej w Katarze pozostały nieco ponad dwa miesiące. Od dłuższego czasu głośnym tematem związanym z mundialem jest możliwość zakupu i spożywania alkoholu przez kibiców. Jak informowaliśmy, FIFA ma prowadzić z organizatorami negocjacje w tej sprawie. Wszystko wskazuje jednak na to, że decyzja już zapadła.

Mistrzostwa świata w Katarze. Alkohol dostępny dla kibiców

Dyskusja na temat napojów alkoholowych na tegorocznym mundialu pojawiła się już w 2010 roku, kiedy ogłoszono, że to Katar zostanie organizatorem mistrzostw. Wszystko za sprawą zasad wynikających z religijnych zasad muzułmanów, które zakazują publicznego spożywania napojów procentowych. Sama możliwość zakupu alkoholu stanowi problem, bowiem nie jest on powszechnie dostępny. Kilka miesięcy temu ustalono, że będzie go można zakupić w hotelach i barach, w których będą przebywać kibice. Ale nadal dyskutowano nad możliwością zakupu alkoholu na stadionie.

Okazuje się, że problem został w końcu rozwiązany. Według informacji przekazanych przez zagraniczne media, w tym agencje Reuters, fani posiadający bilet na mecze mistrzostw świata, będą mogli zakupić piwo alkoholowe. Jednak będzie to możliwe tylko w ściśle określonym czasie. Dziennikarze donoszą, że sprzedaż będzie dostępna na trzy godziny przed rozpoczęciem każdego spotkania i godzinę po jego zakończeniu. Co więcej, piwo będzie dostępne jedynie w miejscu przeznaczonym dla kibiców.

Na większe przywileje mogą liczyć fani znajdujący się w części głównej strefy fanów FIFA w centrum Dohy. Tam wspomniany napój alkoholowy będzie dostępny od godziny 18.30 do 1.00. Zakup alkoholu przez kibiców będzie możliwy dzięki porozumieniu, jakie zawarł komitet organizacyjny oraz koncern Budweiser, a więc jeden z głównych sponsorów mundialu. Tylko ta firma będzie miała prawo sprzedaży piwa podczas imprezy.

Jak na razie powyższe doniesienia nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone. Nastąpi to wtedy, gdy zmiany w przepisach zaakceptuje Najwyższy Komitet ds. Dostaw i Dziedzictwa.

Mundial w Katarze potrwa od 20 listopada do 18 grudnia tego roku. Wezmą w nich udział 32 drużyny, które zostały podzielone na 8 grup. Polska zagra w grupie C z Argentyną, Arabią Saudyjską i Meksykiem.