Oficjalnie: Marcelo ma nowy klub. Zaskakujący transfer

W czerwcu Marcelo pożegnał się z Realem Madryt. Na tę okazję przygotowano specjalną konferencję prasową. W jej trakcie Brazylijczyk miał szansę pożegnać się z kolegami z zespołu, pracownikami klubu oraz kibicami. - Na razie nie myślę o przyszłości, żyję chwilą. A w tej bardzo trudno jest mi opuścić klub mojego życia - mówił ze łzami w oczach. Po kilkumiesięcznych poszukiwaniach 34-letni obrońca znalazł w końcu zatrudnienie.

REKLAMA

Zobacz wideo Koszykarze byli 8. drużyną świata, teraz grają eliminacje eliminacji

Marcelo nowym piłkarzem Olympiakosu Pireus

Początkowo hiszpańskie media donosiły, że piłkarz może trafić do AC Milanu. Brazylijczyk odrzucił jednak tę ofertę, ponieważ Włosi proponowali mu zbyt niskie wynagrodzenie. Później pojawiły się informacje, że Marcelo jest bliski przenosin do Premier League. Tam miałby zasilić szeregi Leicester City. Dziennikarze donosili, że angielski klub osiągnął już porozumienie w sprawie kontraktu z obrońcą i do finalizacji umowy brakuje jedynie przeprowadzenia testów medycznych. Jednak informacje te okazały się nieprawdziwe.

Prezes Bayernu mówi, jak Lewandowski zostanie przywitany. "Zasłużył"

W rzeczywistości legenda Realu Madryt trafiła do ligi greckiej. Tuż przed północą 2 września Olympiakos Pireus ogłosił podpisanie kontraktu z Marcelo. Umowa pomiędzy klubem a piłkarzem będzie obowiązywać do końca czerwca 2023 roku z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy. Jak na razie nie ma informacji na temat wynagrodzenia, jakie piłkarz otrzyma od klubu.

Marcelo będzie miał okazję rywalizować zarówno w lidze greckiej, jak i na arenie międzynarodowej. Bowiem Olympiakos zakwalifikował się do fazy grupowej Ligi Europy. Jego rywalami będą FC Nantes, Freiburg i Karabach Agdam.

Manchester United musiał szybko reagować. Drogo ich to kosztowało

Marcelo to niekwestionowana legenda Realu Madryt. Jego gablota składa się z sześciu mistrzostw Hiszpanii, pięciu pucharów Ligi Mistrzów, czterech Klubowych Mistrzostw Świata, dwóch Pucharów Króla, pięciu Superpucharów Hiszpanii oraz trzech Superpucharów UEFA. Dla madryckiego klubu Marcelo wystąpił w 546 meczach, strzelając 38 goli i zaliczając 103 asysty.