Jest kara dla PSG. UEFA bezlitosna. Osiem klubów z problemami

Kary zostały nałożone również na pięć innych klubów: AC Milan, Besiktas, Juventus, AS Romę i Inter Mediolan. Spośród wszystkich, najwyższą grzywnę otrzymało PSG, czego powodem jest największe przekroczenie deficytu przyznawanego przez UEFA. Wyniosła ona w sumie 65 milionów euro, z czego 55 milionów jest, póki co zawieszone. Oznacza to, że klub z Paryża musi od razu zapłacić 10 milionów euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Wisła Płock pozyskała młodzieżowego reprezentanta Słowenii. Transfer last minute

Poważne kary finansowe dla francuskich klubów. PSG, Olympique Marsylia i AS Monaco

Najniższą karę finansową spośród ukaranych klubów otrzymały AS Monaco i Olympique Marsylia - "zaledwie" po dwa miliony euro. 1,7 miliona euro z tej kwoty jest zawieszone, dlatego od razu muszą zapłacić po 300 tysięcy euro.

W następstwie wszczętych postępowań nałożone sankcje mają zastosowanie w ramach "ugody", którą podpisało wspominane osiem klubów. PSG, Olympique Marsylia i AS Monaco mają trzy lata, a pozostałe kluby cztery lata na stopniowe wywiązywanie się z przepisów finansowego fair play. W przeciwnym razie kary mogą zostać znacząco podwyższone.

Co więcej, jeśli francuskie kluby nie będą przestrzegać zasad dotyczących rejestracji nowych zawodników (maksymalnie 23), w trzech kolejnych sezonach wszystkie ukarane kluby ryzykują poważniejszymi karami. Ostateczna sankcja, jak informuje UEFA, ma być radykalna. "Wykluczenie z następnych rozgrywek klubowych UEFA, do których kluby się zakwalifikują. Środek ten będzie miał zastosowanie, z zastrzeżeniem warunków, do sezonów 2024/25 lub 2025/26" - informuje organ.

Arkadiusz Milik przed wielką szansą? Trener Juventusu dał nadzieję