Drużyna U-10 ma nowego sponsora. Ciężko o gorszy wybór. Burza w sieci

Współcześnie sponsorzy są wszechobecni w piłce nożnej. Firmy reklamują się nie tylko na koszulkach drużyn seniorskich, ale również młodzieżowych. Takiego sponsora otrzymała właśnie angielska drużyna do lat 10 w klubie Burton Joyce FC z Nottingham. O ekipie zrobiło się głośno, ale niestety z powodu afery związanej z nowym sponsorem.

Angielska drużyna dziesięciolatków w towarzystwie atrakcyjnych kobiet. Wybuchła afera

Zapewne można było wybrać jeszcze gorzej, ale sponsorowanie 10-latków przez sieć restauracji "Hooters" jest jednym z gorszych pomysłów. Wyjaśnijmy: lokale "Hooters" wyróżniają się kelnerkami. Firma jest znana z tego, że klientów w lokalach obsługują zawsze atrakcyjne, młode kobiety nazywane "Hooter Girls". Sama nazwa restauracji nawiązuje do slangowego, amerykańskiego określenia kobiecych piersi. Kelnerki noszą też specjalne stroje z dużym dekoltem.

Dziewczyny pozowały do zdjęć z młodymi adeptami futbolu, na koszulkach których widniało logo "Hooters". "Hooters Nottingham są dumni z bycia nowymi sponsorami Burton Joyce U-10. Życzymy wam wszystkiego najlepszego w tym sezonie, chłopcy. Pokażcie im" – tak brzmiał post na fanpage'u restauracji.

Szybko został usunięty, ponieważ rozpętał burzę. "Kto wpadł na pomysł, że to właściwe?", "Co dalej? Ann Summers [producent damskiej bielizny – red.] sponsorujące harcerzy czy klub go-go na imprezach szkolnych?", "Dlaczego Hooters seksualizują dzieci i kto na miłość boską im na to pozwala?" – to tylko niektóre z komentarzy. Co ciekawe, nie zabrakło też głosów poparcia. Niektórzy komentujący przekonywali, że to "nic wielkiego".

