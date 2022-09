Nie chcą go w PSG. Mauro Icardi znalazł rozwiązanie. Nowy rozdział

Mauro Icardi trafił do PSG na początku września 2019 roku w ramach wypożyczenia z Interu Mediolan. W sezonie 2019/20 pozostawił po sobie na tyle dobre wrażenie (20 goli i cztery asysty w 34 meczach), że po roku władze paryskiego klubu postanowiły wykupić go na stałe za 50 milionów euro z nadzieją, iż będzie idealnym uzupełnieniem formacji ofensywnej.

Mauro Icardi bez przyszłości w PSG, ale blisko Galatasaray Stambuł

Później jednak sytuacja Argentyńczyka uległa zmianie. Co prawda w dalszym ciągu osiągał dobre liczby, jednak najczęściej pełnił rolę zmiennika, co w połączeniu z uciążliwymi kontuzjami sprawiło, że klub zaczął szukać możliwości na rozstanie się z Icardim. Od dłuższego czasu zawodnik nie mógł narzekać na brak zainteresowania.

Problemem były jednak wysokie żądania finansowe. W Paryżu mógł liczyć na wysokie wynagrodzenie, którego nie zapewniłoby mu zbyt wiele innych klubów. Nowy menedżer PSG, Christophe Galtier oznajmił jednak, że Icardi zostanie odstawiony na boczny tor, dlatego argentyński napastnik postanowił działać w kwestii odejścia.

Od kilku dni turecki dziennikarz Ertan Suzgun informował, że Icardi jest bliski przenosin do Galatasaray Stambuł, z którym osiągnął nawet ustne porozumienie. Informacje te potwierdził również dziennik "L'Equipe", jednak z uwagi na fakt, że PSG sprowadzało Argentyńczyka za 50 milionów euro, kwestię sporną pozostaje kwota transferu.

Co ważne, Icardi może zmienić klub jeszcze w ciągu najbliższych dni, bowiem letnie okno transferowe w Turcji kończy się dopiero 8 września. Do tego czasu władze klubu ze Stambułu mają znaleźć sposób na to, aby dogadać się z władzami paryskiego klubu i wykupić napastnika.

W obecnym sezonie Mauro Icardi nie rozegrał jeszcze ani jednego spotkania. W kadrze meczowej znalazł się za to tylko raz - miało to miejsce w Superpucharze Francji przeciwko FC Nantes (4:0), jednak nie dostał możliwości gry i przesiedział całe spotkanie na ławce rezerwowych.