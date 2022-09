Sensacyjne wieści ws. Neymara. W ostatnim dniu okna mógł odejść z PSG

Jak co roku, w ostatnim dniu okna transferowego jesteśmy świadkami wielu zaskakujących ruchów ze strony agentów, piłkarzy i zespołów. Nie inaczej było tym razem. Jak podaje hiszpańska "Marca", w ostatnich godzinach tegorocznego okienka Paris Saint-Germain chciało pozbyć się Neymara, oferując piłkarza jednemu z angielskich gigantów.

Neymar rzutem na taśmę mógł trafić do Manchesteru City

Angielskim gigantem okazał się Manchester City, jednak "Obywatele" nie skorzystali z możliwości zatrudnienia brazylijskiego gwiazdora. Drużyna Pepa Guardioli jest już skompletowana i jak na razie radzi sobie świetnie. Po pięciu kolejkach Premier League "The Citizens" zajmują drugie miejsce w tabeli z 19 strzelonymi bramkami, co do tej pory jest najlepszym wynikiem w całej lidze.

Wypełniona gwiazdami szatnia PSG to dosyć specyficzne środowisko. Kilka miesięcy temu horrendalnie wysoki kontrakt podpisał Kylian Mbappé, na mocy którego zawodnik rzekomo ma mieć wpływ na skład i sprawy pozaboiskowe. Taka decyzja klubu nie spodobała się Neymarowi, przez co w drużynie mistrzów Francji dochodziło do wielu kłótni i nieporozumień. Z tego powodu, w ostatnim dniu okna transferowego władze PSG próbowały wypchnąć 30-latka do Manchesteru, który jak się okazało nie był zainteresowany taką transakcją.

Umowa Neymara z paryskim zespołem obowiązuje do czerwca 2025 roku. Brazylijczyk w koszulce Paris Saint-Germain rozegrał 150 spotkań, w których strzelił 109 goli i zanotował 66 asyst. Początek obecnego sezonu w wykonaniu "Ney'a" również jest imponujący. W pięciu pierwszych meczach piłkarz zdobył aż siedem bramek i zaliczył sześć asyst.