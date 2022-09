Reprezentacja Polski kobiet pokonuje Albanię. Niewielkie nadzieje na awans podtrzymane

Polki, aby podtrzymać nadzieję na awans, przede wszystkim musiały pokonać na wyjeździe reprezentację Albanii. Faworytem tego meczu była reprezentacja Polski, która w rankingu FIFA zajmuje obecnie 32. miejsce. Rywalki z kolei plasują się na 71. pozycji w tym zestawieniu.

Reprezentacja Polski pokonuje Albanię. Awans wciąż możliwy

Mimo tego w lepszym stylu to spotkanie rozpoczęła Albania. Już w 11. minucie objęła prowadzenie po golu Qendresy Krasniqi. Sytuacja Polek bardzo się skomplikowała, ale piłkarki nie zamierzały się poddawać. W 24. minucie stan rywalizacji wyrównała Ewa Pajor. Podopieczne Niny Patalon po tym golu zaczęły częściej atakować bramkę rywala. Przyniosło to skutek zaledwie sześć minut po trafieniu na 1:1. Piłkę do siatki ponownie wpakowała Ewa Pajor pewnym uderzeniem z rzutu karnego.

Pod koniec drugiej części spotkania po obejrzeniu dwóch żółtych kartek z boiska zeszła Nikola Karczewska. Mimo tego Polki utrzymały prowadzenie i ostatecznie wygrały ten mecz 2:1.

Dzięki temu zwycięstwu nadal mają niewielkie szanse na awans. Polki przed ostatnimi dwoma meczami w eliminacjach do mistrzostw świata do liderujących Norweżek tracą osiem punktów oraz pięć do zajmujących drugie miejsce Belgijek.

Biało-czerwone muszą teraz liczyć na porażkę reprezentacji Belgii w meczu z Norwegią, który odbędzie się w piątek o godz. 20.30. Każdy inny wynik eliminuje nasze piłkarki z udziału w mistrzostwach świata.

Reprezentacja Polski w ostatnim meczu eliminacji zagra z Kosowem. Spotkanie zaplanowane jest na wtorek 6 września o 18:30.

Albania - Polska 1:2 (1:2)

Bramki: Kasniqi (11) - Pajor dwie (24., 30.)