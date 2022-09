James Rodriguez wskazuje nowy klub. Chce asystować Cavaniemu

Zobacz wideo 6-latek zawstydził zawodowych piłkarzy! Messi jest jego fanem

James Rodriguez występuje obecnie w katarskim zespole Al-Rayyan SC. Kolumbijczyk przeniósł się tam we wrześniu 2021 roku, jak do tej pory w Katarze rozegrał łącznie 15 meczów, w których zdobył 5 goli i dołożył do nich 7 asyst. Nie jest to najgorszy wynik i należało takiego po nim oczekiwać, ponieważ do Al-Rayyan SC przychodził jako wielka gwiazda, która w przeszłości czarowała w Realu Madryt.

REKLAMA

31-latek szybko, bo po zaledwie roku zrozumiał jednak, że jeszcze nie czas na piłkarską emeryturę. Wielkie pieniądze skusiły go do opuszczenia Europy, teraz jak przyznał w rozmowie z "El Chiringuito TV" byłby skłonny do powrotu na Stary Kontynent. Zapytany o możliwość dołączenia do Valencii z uśmiechem odparł, że jest gotowy na taki ruch.

- Mógłbym obniżyć swoje zarobki, aby pójść do Valencii. Jeśli potrzebują kogoś do asystowania Cavaniemu oto jestem - zapowiada Kolumbijczyk.

James Rodriguez w przeszłości występował w takich klubach jak Real Madryt, FC Porto, Bayern Monachium, AS Monaco czy Everton. Razem z Edinsonem Cavanim mogliby w Valencii stworzyć świetny duet, który przyniósłby wiele ciekawych ofensywnych akcji i goli zespołowi "Nietoperzy", który w ostatnim czasie ma problemy z kreowaniem sytuacji pod bramką rywali po tym, jak opuścił ich Goncalo Guedes.

Michniewicz rozsyła powołania do reprezentacji Polski i szykuje sensacje