Oficjalnie: 16-letni Polak w Milanie. Transfer za ponad 3 mln złotych

Na boiskach Serie A gra wielu reprezentantów Polski. Ostatnio do tego grona dołączył Arkadiusz Milik, który trafił do Juventusu w ramach wypożyczenia z Olympique Marsylia. W środę napastnik zdobył pierwszą bramkę w nowych barwach w wygranym 2:0 meczu ze Spezią, pokonując innego Polaka, Kamila Drągowskiego.

Teraz do szerokiego grona polskich piłkarzy we włoskiej lidze dołączy wielki talent. Mowa o 16-letnim pomocniku Dariuszu Stalmachu, który do tej pory był zawodnikiem Górnika Zabrze. Informacje na ten temat pojawiły się pod koniec zeszłego tygodnia. Jak ustalił włoski portal TuttoMercatoWeb.com bliski sprowadzenia Polaka był AC Milan. Pozyskaniem zawodnika zainteresowane były również inne wielkie kluby, Juventus i AS Roma.

Ostatecznie utalentowany pomocnik trafił do Mediolanu na zasadach transferu definitywnego. Włoski klub zapłacił za zawodnika około 700 tys. euro, czyli blisko 3,3 mln złotych. Oficjalne potwierdzenie tej informacji przekazał na mediach społecznościowych były już klub Polaka.

Stalmach w seniorskim zespole Górnika zadebiutował już w zeszłym sezonie. Pomocnik wystąpił w 17. spotkaniach Ekstraklasy i zaliczył jedną asystę. Po przyjściu trenera Bartoscha Gaula do Zabrza zawodnik nie dostawał zbyt dużo szans na grę. W tym sezonie pojawił się epizodycznie w trzech spotkaniach i łącznie spędził na boisku niespełna godzinę. Ostatnie dwa mecze, z Legią Warszawa (2:2) i Jagiellonią Białystok (1:1), spędził w całości na ławce rezerwowych. Stalmach ma również za sobą trzy występy w narodowych barwach. Debiut w kadrze U18 zaliczył 1 czerwca tego roku w towarzyskim meczu ze Słowenią.

