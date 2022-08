Chciał go Real Madryt, a zagra w Polsce i chce do naszej kadry

Na początku tego roku dziennikarz Jose Felix Diaz przekazał informację, że Real Madryt był zainteresowany młodzieżowym piłkarzem OGC Nice. Wówczas nie doszło do żadnych konkretów, ale fakt, że mający polskie korzenie Galmami (jego ojciec jest Tunezyjczykiem, a matka Polką) wpadł w oko władzom "Los Blancos" musiał imponować.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Rummenigge apeluje do kibiców Bayernu w sprawie Lewandowskiego

Ciekawy transfer Błękitnych Stargard

Real Madryt nie był jednak jedynym klubem, który obserwował 19-latka. O jego transfer pytały również Real Sociedad czy Sevilla. Tym samym olbrzymim zaskoczeniem jest fakt, że Galmami nie trafił do jednego z hiszpańskich zespołów, a do trzecioligowej drużyny Błękitnych Stargard i jak poinformował Maciej Kusina z portalu 90minut.pl, został już zgłoszony do rozgrywek.

Powiązania 19-latka z Polską są spore. W ubiegłym roku Galmami pojawił się na spotkaniu organizowanym przez PZPN, w którym wzięli udział zawodnicy mający polskie korzenie. Przed kamerami portalu "Łączy Nas Piłka" wypowiedział się nawet w języku polskim.

Brutalne zderzenie z rzeczywistością. Wieczysta odpada z Pucharu Polski

Błękitni Stargard w tym sezonie występują na poziomie trzeciej ligi w drugiej grupie. Po pięciu rozegranych meczach mają osiem punktów na koncie i zajmują siódme miejsce w tabeli.