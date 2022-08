Walka z czasem w Ajaksie. Zarząd stawia weto i klub wciąż nie ma następcy Antonyego. Ostatnia opcja

Panika w Ajaksie Amsterdam. Po tym, jak Antony odszedł do Manchesteru United, holenderski klub szuka jego następcy. Media donosiły, że zostanie nim Lucas Ocampos. Jednak okazuje się, że władze klubu odrzuciły tę możliwość. Teraz w kręgu ich zainteresowania znalazł się Hakim Ziyech. Dla Marokańczyka byłby to powrót do ekipy z Amsterdamu po dwóch latach.

