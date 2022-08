Chcą Puchacza ściągnąć do Polski. Sensacyjne informacje. To byłby hit

Tymoteusz Puchacz jest obecnie zawodnikiem niemieckiego Union Berlin. Transfer ten nie wyszedł mu jednak na dobre, bowiem Polak nie rozegrał jak dotąd w barwach klubu żadnego ligowego spotkania. Zawodnik zaprezentował się jedynie w meczach Ligi Konferencji Europy. Z uwagi na chęć gry i walkę o wyjazd do Kataru piłkarzowi zależało na zmianie klubu.

Lech Poznań wyciąga pomocną dłoń do Tymoteusza Puchacza. Chce go wypożyczyć

Od pewnego czasu w mediach spekulowano na temat klubowej przyszłości Puchacza. Mówiono o potencjalnym transferze do Sparty Praga, ale tam Polak również mógłby mieć problem z regularną grą. Zainteresowany wypożyczeniem zawodnika był również beniaminek włoskiej Serie A, AC Monza. Teraz wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski zaliczy głośny powrót do Ekstraklasy.

Jak informuje portal Meczyki.pl do gry o występującego na pozycji obrońcy i wahadłowego piłkarza włączył się Lech Poznań. Mistrzowie Polski po niezbyt udanym początku rozgrywek ligowych i wywalczonym awansie do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy szukają kolejnych wzmocnień. Puchacz miałby dołączyć do klubu na półroczne wypożyczenie, co umożliwiłoby mu regularną grę i zachowanie szansy na wyjazd na mistrzostwa świata, co jest dla niego priorytetem. To miałoby również pomóc Lechowi odbudować swoją pozycję w krajowych rozgrywkach i poprawę jakości gry drużyny.

Według dziennikarzy portalu trwają ostatnie rozmowy z obecnym klubem Puchacza, a oficjalne ogłoszenie w tej sprawie może pojawić się już jutro. Byłby to jeden z największych powrotów do Ekstraklasy w ostatnich latach. 23-latek do Berlina przeszedł właśnie z Lecha, w którym rozegrał 82 spotkania. W barwach mistrzów Polski piłkarz rozpoczynał swoją seniorską karierę.

