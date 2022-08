Jednak nie Napoli. Polski "młody Courtois" trafił do drużyny rywali

- Niestety trenerzy nie widzieli mnie w pierwszym składzie drużyn młodzieżowych. Czułem się sfrustrowany, bo uważałem, że dobrze prezentuję się na treningach i zasługuję na szansę. Po sezonie szef szkolenia młodych bramkarzy powiedział, że nie będę brany pod uwagę, jeżeli chodzi o grę w nadchodzącym sezonie w drużynie U-19 - powiedział Antoni Wodzicki w rozmowie z TVP Sport.

17-letni bramkarz, który do Legii Warszawa trafił dwa lata temu ze stołecznej Escoli, postanowił zmienić otoczenie. Jeszcze półtora miesiąca temu wydawało się, że Wodzicki zostanie zawodnikiem Napoli. Młody bramkarz z dobrej strony pokazał się na testach i Włosi byli zdecydowani na podpisanie z nim kontraktu. Nazwali go nawet "młodym Thibautem Courtoisem", ponieważ Wodzicki mimo młodego wieku mierzy już 199 centymetrów.

Napoli proponowało zawodnikowi grę w rozgrywkach młodzieżowych we Włoszech oraz młodzieżowej Lidze Mistrzów. Mimo to Wodzicki kontraktu z klubem nie podpisał. 17-latek zdecydował się na dołączenie do Cagliari, gdzie również przebywał na testach.

Młody bramkarz Legii przejdzie do Cagliari

- Mam tu zdecydowanie lepsze warunki do pracy i życia. W Neapolu na same dojazdy na treningi traciliśmy prawie dwie godziny. Wyprawa do sklepu to 45-minutowy szybki spacer w jedną stronę. W Cagliari mamy bursę w centrum miasta. Do portu i na starówkę mam dziesięć minut spacerem. Na trening jedziemy 20 minut autobusem. Sam ośrodek jest bardzo fajny - wytłumaczył Wodzicki.

I dodał: - Poziom drużyny Primavery jest dużo wyższy, niż tej w Napoli. Cagliari w poprzednim sezonie zajęło trzecie miejsce, Napoli walczyło o utrzymanie. Myślę, że tutaj będzie mi dużo łatwiej przebić się do pierwszej drużyny. Wielu chłopaków z zaplecza jest teraz w seniorskiej drużynie. Widzę też, że cała Sardynia kibicuje Cagliari. Niesamowicie mnie to nakręca.

Wodzicki ma trafić do drużyny U-18, czyli do bezpośredniego zaplecza pierwszego zespołu. Jak poinformował portal TVP Sport, zawodnik może zadebiutować w nowej drużynie już w weekend. Wodzicki będzie miał taką możliwość, jeśli do jego klubu na czas dotrą jego dokumenty z PZPN.