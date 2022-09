Sensacyjny faworyt MŚ 2022. Złote pokolenie rozbiło szklany sufit. Z hukiem

- Senegal jest jednym z faworytów mundialu. Może zajść daleko, a nawet wygrać Puchar Świata - mówi Franc Leboeuf, mistrz świata z 1998 roku z Francją, w rozmowie z Euronews. Leboeuf o klasie i potencjale senegalskich piłkarzy przekonał się na MŚ w 2002 roku. Broniąca tytułu Francja niespodziewanie przegrała z afrykańskim krajem 0:1. Senegal na tamtym mundialu odniósł swój największy sukces - awansował do ćwierćfinału imprezy. Przegrał w nim z późniejszym brązowym medalistą, tracąc gola w dogrywce. Równo dwie dekady później Leboeuf jest zdania, że Senegal ma obecnie jeszcze zdolniejsze pokolenie piłkarzy.

Chelsea, PSG, Bayern z senegalskimi gwiazdami

- Jesteś kompletną drużyną, gdy z przodu masz Sadio Mane, z tyłu Edouarda Mendy'ego i znakomitych graczy w środku pola. Na tym opieram mój związany z Senegalem optymizm - uzasadnił.

Rzut oka na obecny skład Senegalu rzeczywiście robi wrażenie. Mendy, podstawowy bramkarz Chelsea, daje Senegalowi coś, czego nie mają inne afrykańskie państwa - ostoję między słupkami. W obronie kadra ma innego gracza Chelsea, Kalidou Koulibaly’ego, oraz obrońcę PSG Abdu Diallo. W pomocy jest Pape Gueye z Marsylii i Idrisee Gueye (PSG). Sadio Mane, który zastąpił w Bayernie Roberta Lewandowskiego, w reprezentacji ma u boku wartego niemal 30 mln euro Ismaila Sarra z Watfordu, który w kadrze ostatnio strzela coraz śmielej.

Sadio Mane wydał własne miliony. Wioska stała się miastem

Senegal w porównaniu z ostatnim mundialem, na którym pokonał m.in. Polskę 2:1, ma zdecydowanie większą liczbę graczy w topowych klubach. Na ostatnim mundialu nie wyszedł z grupy, tylko przez zasadę fair play. Wobec takiego samego bilansu punktowego i bramkowego z Japończykami, o hierarchii w grupie decydowały kartki. O tym, jak mocna jest to obecnie drużyna, mogą świadczyć jej ostatnie dokonania: Senegal po raz pierwszy w historii zdobył Puchar Narodów Afryki, a kilka miesięcy temu w walce o mundial pokonał jednego z najtrudniejszych rywali na kontynencie, czyli Egipt.

- W finale Pucharu Narodów Afryki rozbiliśmy szklany sufit. Moim marzeniem jest przebicie kolejnego - mówił BBC Sport Africa Abdou Diallo.

"Mogą sprawić o sensację"

Obecni reprezentanci Senegalu mają się na kim wzorować i od kogo czerpać natchnienie. Ich trenerem jest Aliou Cisse, jeden z zawodników, który w 2002 roku błyszczał na mundialu w Korei i Japonii. Blisko drużyny są inne gwiazdy tamtego okresu, jak choćby El Hadji Diouf.

- Tamto pokolenie rzeczywiście nas inspirowało. Kiedy teraz po 20 lat wywalczyliśmy Puchar Narodów Afryki, nasi starsi bracia świętowali razem z nami, tak jakby sami go wygrali. To było wspaniałe - opisywał Diallo. Diouf rzeczywiście towarzyszył drużynie podczas rozgrywanego w Kamerunie turnieju, a gwiazda PSG opisywała jego wpływ na reprezentację.

- Był dla nas promykiem słońca. Przekonał nas, że jesteśmy najlepsi i wygramy - relacjonował. Dodawał, że czas wejść na następne futbolowe piętro. - Teraz nasza kolej. Musimy napisać historię kraju na mundialu - oznajmił.

Z jego optymizmem na kilka miesięcy przed mundialem zgadza się część piłkarskich ekspertów. Oprócz wspomnianego Lebeufa na dobry wytęp "Lwów Terangi" liczy dziennikarz CBS Sport Grant Wahl. Znany w Afryce trener Landry Bikai (szkoleniowiec m.in. AC Leopards), jest zdania, że Senegal może sprawić sensację, jeśli dobrze spożytkuje czas na przygotowania do turnieju. - Ta drużyna potrzebuje przeciwników z najwyższej półki, a z tym dla wszystkich afrykańskich drużyn będzie przed mundialem problem - alarmował Bikai.

Dziennikarze ESPN przyznali, że z pięciu afrykańskich drużyn na mundialu, zajmujący 20. miejsce w światowym rankingu Senegal, powinien zajść na imprezie najwyżej. Eksperci niemieckiej telewizji DW, oceniając szanse afrykańskich drużyn, tylko przy Senegalu postawili na ćwierćfinał. Bukmacherzy są podobnego zdania. Szanse Senegalu na końcowy sukces oceniają wyżej od 19 reprezentacji, uważając afrykańską drużynę za mocniejszą niż choćby Szwajcarię, Meksyk, Polskę czy USA. Czy Senegal może zostać pierwszą afrykańską reprezentacją, która dwukrotnie awansuje do ćwierćfinału mundialu?

Droga nie wydaje się zbyt wyboista. W grupie wystarczy przejść Ekwador i Katar i powalczyć z Holandią. W 1/8 finału rywalami Senegalu mogą być USA, Walia, Iran, ale i Anglia. W ćwierćfinale zaczynają się schody, bo rywale tacy jak Francja czy Argentyna są nie do uniknięcia. Ale Senegal wie, jak zaskoczyć Francuzów.

Mistrz miał być do 2000 roku

W teorii Senegal pojedzie na mistrzostwa świata jako najmniej doświadczony kraj z Afryki, z ledwie dwoma występami na mundialu, tyle że w 2022 r. może zrobić dla kontynentu więcej niż ktokolwiek wcześniej. Dokonania afrykańskich drużyn nie zwalają z nóg. Choć pierwszy reprezentant Afryki wystąpił na mundialu w 1934 roku (Egipt), to pierwszy punkt na tej imprezie zdobyło Maroko dopiero w 1970, a pierwszy wygrany mecz zanotowała Tunezja osiem lat później. Na liście sukcesów jest też ćwierćfinał Kamerunu z 1990 roku, ten sam wyczyn Senegalu w 2002, dwie afrykańskie drużyny w 1/8 finału w 2014 (Algieria i Nigeria) i to w zasadzie wszystko. Patrząc na skromną listę zasług, widać jak głodni sukcesu są kibice ze strefy CAF.

Jeden z popularnych w Afryce prezenterów i dziennikarzy sportowych Fiso Mazibuko w rozmowie z Euronews zasygnalizował, że chociaż mówienie o afrykańskim zespole w Katarze jako o czarnym koniu mundialu może być przedwczesne, to najbliższa przyszłość jawi się w kolorowych barwach. - Myślę, że stajemy się coraz lepsi. Zbliżamy się na szczyt. Nic nie jest niemożliwe. Leicester City pokazało nam to kilka lat temu, wygrywając Premier League. Widzieliśmy też, jak Zambia wygrywa Puchar Narodów Afryki. Wszystko może się zdarzyć. Aby afrykański futbol mógł się rozwijać, musimy jeszcze lepiej kształcić naszych trenerów i zaufać naszym ludziom - opowiadał. Dodał, że Afryka powinna pokazać swoją siłę w 2026 roku, kiedy na mundialu będzie aż 48 drużyn, a Afrykę reprezentować będzie nie pięć, a dziewięć ekip.

Na razie to w Senegalu pokładane są nadzieje, by słynna przepowiednia trzykrotnego mistrza świata z Brazylią się wreszcie sprawdziła. Pele w 1974 r. prognozował afrykańskiego zwycięzcę Pucharu Świata do roku 2000. To przeciąganie sprawy o dwie dekady coraz bardziej Afrykę uwiera.

