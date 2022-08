19 tys. kibiców chce zmienić imię i nazwisko. Czas do 24 grudnia

W 1993 roku Fatih Terim objął reprezentację Turcji, by po trzech latach wprowadzić ją na mistrzostwa Europy, co zostało przyjęte jako wielki sukces. Następnie pracował w Galatasaray Stambuł, Fiorentinie i Milanie. Z Galatasaray wygrał cztery mistrzostwa kraju z rzędu i doprowadził do największego sukcesu w tureckim futbolu klubowym - w 2000 roku zdobył Puchar UEFA, bijąc w finale Arsenal Arsene Wengera. We Włoszech mu nie wyszło. We Florencji pracował pół roku, a w Milanie tylko pięć miesięcy. Turek miał złe relacje z Silvio Berlusconim, ówczesnym prezydentem klubu.

Blisko 20 tys. osób chce nazywać się jak legenda Galatasaray

Generalna Dyrekcja ds. Ludności i Obywatelstwa w Turcji opublikowała informację, w której wyznaczyła czas do 24 grudnia dla tych, którzy chcą skorzystać z możliwości zmiany swojego imienia i nazwiska przez internet. I co ciekawe, z tego powodu zrobiło się znów głośno o legendzie Galatasaray, Fatihu Terimie.

Jak się okazuje, aż 19 756 osób złożyło wniosek o zmianę imienia i nazwiska, by nazywać się tak samo jak legendarny trener. Nie ma jednak pewności, że będą mogły cieszyć się nowym nazwiskiem. Jeśli jednak ich wniosek zostanie zaakceptowany, będą nazywać się dokładnie tak samo jak trener, który przyniósł w przeszłości wiele radości żółto-czerwonym kibicom.

Generalna Dyrekcja ds. Ludności i Obywatelstwa podkreśla, że wnioski o zmianę imienia i nazwiska nie mogą nie pasować do ogólnych zasad moralnych, nie mogą być uważane za śmieszne ani zawierać błędów ortograficznych.