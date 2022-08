Transfer Krzysztofa Piątka strzałem w dziesiątkę. "Może zdemolować naszą ligę"

Hertha Berlin nie wiąże przyszłości z Krzysztofem Piątkiem i w związku z tym Polak rozgląda się za nowym klubem. Początkowo mówiło się, że napastnik może trafić do Salernitany lub Torino. Mimo tego na trzy dni przed końcem okienka transferowego nadal nie znalazł nowego zespołu. Może się to jednak wkrótce zmienić. W poniedziałek duńskie media poinformowały, że ściągnięciem zawodnika zainteresowana jest FC Kopenhaga. Kluby mają rozmawiać zarówno na temat transferu definitywnego, jak i wypożyczenia.

Duński dziennikarz wypowiada się na temat przenosin Piątka do Kopenhagi. "Człowiek-gol"

Dziennikarz Johnny Wojciech Kokborg wyznał, że FC Kopenhaga ma problem z napastnikami i dlatego interesuje się Piątkiem. - Działacze desperacko szukają nowego zawodnika. Obecnie potrzebują sprawdzonego strzelca, prawdziwej "dziewiątki", tak zwanego "człowieka-gola". Czyli kogoś takiego jak Piątek - powiedział Kokborg w rozmowie z WP Sportowymi Faktami.

Piątek również potrzebuje zmiany otoczenia, aby regularnie grać. Zdaniem dziennikarza, Polak może stać się jednym z najlepszych napastników w lidze. - Polak przeżył ciężkie chwile w Niemczech, ale mógłby tu odbudować karierę i zagrać w Lidze Mistrzów. Jeśli tylko utrzyma dobrą dyspozycję i nie będzie łapać kontuzji to myślę, że mógłby zdemolować naszą ligę. Z pewnością zrobiłby to, gdyby był sobą z okresów we Włoszech - dodał Kokborg.

Jeśli transfer Piątka do FC Kopenhagi ostatecznie dojdzie do skutku, napastnik będzie grał w drużynie razem z innym reprezentantem Polski. Od 2021 roku w tym klubie gra również Kamil Grabara.

Krzysztof Piątek przeniósł się do Herthy Berlin w styczniu 2020. Ostatnie pół roku spędził na wypożyczeniu we Fiorentinie, w której strzelił sześć goli w 18 meczach.

