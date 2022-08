Gola sezonu w Argentynie już mamy. Stadion aż zadrżał [WIDEO]

W minioną sobotę Newell’s Old Boys podejmowało na własnym stadionie Godoy Cruz w 16. kolejce Ligi Profesional (najwyższy szczebel rozgrywkowy w Argentynie). Gospodarze w nie najlepszy sposób rozpoczęli ten mecz i zaledwie po dwóch minutach stracili bramkę. Na listę strzelców wpisał się Martin Ojeda.

Kapitalny gol Pablo Pereza. Kibice nie mogli powstrzymać radości

Niedługo później Newell’s Old Boys zaczęło atakować, aby jak najszybciej odrobić straty. Udało się to już w 10. minucie, kiedy to Pablo Perez w kapitalny sposób pokonał bramkarza. Pomocnik otrzymał piłkę na skraju pola karnego i bez przyjęcia złożył się do uderzenia w powietrzu. Strzał okazał się bardzo celny i piłka odbiła się od poprzeczki, po czym wpadła do siatki. Kibice nie mogli powstrzymać radości po tym golu.

Niesamowite trafienie Pereza nie zagwarantowało jego drużynie choćby punktu. Zaledwie dziewięć minut później czerwoną kartką został ukarany zawodnik gospodarzy Guillermo Balzi. Od tego momentu Godoy Cruz miało wyraźną przewagę w tym spotkaniu. Liczne ataki gości przyniosły efekt w 74. minucie, gdy po podaniu od Enzo Larossy bramkę zdobył Matias Ramirez. Ostatecznie wynik do końca meczu się już nie zmienił i Godoy Cruz pokonało Newell’s Old Boys 2:1.

Dzięki temu zwycięstwu Godoy Cruz awansowało na czwarte miejsce w tabeli. Obecnie ma na koncie 28 punktów, cztery mniej niż liderujące Atletico Tucuman. W następnej kolejce zmierzy się z Arsenalem de Sarandi. Spotkanie odbędzie się szóstego września o północy.

Newell’s Old Boys z kolei zajmuje 14. pozycję z dorobkiem 20 punktów. W kolejnej serii spotkań zagra z Velezem Sarsfield. Mecz zaplanowany jest na 3 września o 20:30.

