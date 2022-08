Pavel Nedved jak premierka Finlandii. Też dał się nagrać podczas zabawy, a film stał się wiralem

Pavel Nedved ma prawie 50 lat na karku i wciąż lubi się zabawić. Pokazał to filmik z imprezy, na której widać tańczącego Czecha. Nagranie momentalnie stało się viralem w sieci i wzbudziło sporo kontrowersji.

3

2003 European Footballer of the Year Pavel Nedved smiles while unveiling his wax figure at the Grevin Wax museum in Prague, Czech Republic, Monday, Dec. 1, 2014. (AP Photo/Petr David Josek) / screen Twitter @stefanovillani