Trzeba się martwić posadzeniem Szymańskiego na ławce? Holenderscy eksperci wyjaśniają

Sebastian Szymański wyrobił sobie renomę w lidze rosyjskiej, gdzie czarował w barwach Dynamo Moskwa. Ale po inwazji na Ukrainie 23-letni Polak chciał zmienić klub. Latem ofensywny pomocnik został wypożyczony do Feyenoordu.

REKLAMA

Zobacz wideo Najwyższy kontrakt w historii Rakowa. "To jest inwestycja" [Sport.pl LIVE]

"Sport" ustalił, co się stało prezesowi Barcelony. Podbite oko

W 1. kolejce Eredivisie Feyenoord rozbił Vitesse Arnhem 5:2, a Szymański zachwycił w debiucie dwoma asystami. W kolejnym meczu zespół z Rotterdamu zawiódł, ale akurat Polak grał dobrze, co doceniły holenderskie media. W trzecim spotkaniu (1:0 z RKC Waalwijk) też wyszedł w pierwszym składzie. Za to w sobotę, w spotkaniu z FC Emmen, zaczął na ławce rezerwowych. Na boisko wszedł w 72. minucie przy wyniku 1:0. i w doliczonym czasie gry strzelił gola na 4:0 po piorunującej końcówce swojego zespołu.

Szymański zagrał trzy razy i nagle usiadł na ławce. Ale nadal go chwalą

Polak dobrze prezentuje się na holenderskich boiskach, co potwierdzają nie tylko tamtejsi dziennikarze, ale nawet rywale. - Ostatnie piętnaście minut (w ciągu których Feyenoord zdobył trzy gole – red.) wciąż mam w głowie. Chciałbym zobaczyć, co dokładnie poszło nie tak, bo wszystko wydarzyło się tak szybko. Ale zmiany Feyenoordu, zwłaszcza wprowadzenie Szymańskiego i Gimeneza, dały im impuls jakościowy – powiedział po spotkaniu kapitan FC Emmen Jeroen Veldmate.

Zasadne zatem zdaje się pytanie, dlaczego po trzech meczach w podstawowym składzie Szymański zasiadł na ławce rezerwowych, mimo że notował dobre występy?

Media: Franciszek Smuda zwolniony. Błyskawiczna decyzja Wieczystej

Przed tym sezonem środek pomocy w Feyenoordzie tworzyli Fredrik Aursnes - Orkun Kökcü. Trener Arne Slot miał nadzieję, że tak pozostanie, ale pierwszy z nich odszedł do Benfiki Lizbona. Na jego miejsce sprowadzono Quinten Timbera. Szkoleniowiec Feyenoordu nadal jednak próbuje ułożyć środek pola na nowo. W meczu z FC Emmen ustawiony został tam Lutsharel Geertruida – nominalny środkowy obrońca. Właśnie w związku z tym, według ekspertów holenderskich mediów - Marciano Vinka i Hans Kraaya – Szymański rozpoczął na ławce rezerwowych. – To typowa dziesiątka – stwierdził Kraay i zapewnił, że Polak na pewno dostanie jeszcze wiele szans w tym sezonie. – Dajcie spokój, co z tego, że raz zagrał mniej? Sezon ma 34 mecze. To bardzo dobry piłkarz – dodał.

"Nie mogę znieść tego, że niektórzy kibice już zaczynają jęczeć. Cała drużyna jest całkiem nowa, jest też wielu nowych graczy w pomocy. Mieliśmy już w sobotę kłopot bogactwa w pomocy z Kökçü, Szymańskim i Timberem" – czytamy z kolei w serwisie "fr-fans.nl". Holendrzy dodają też, że to nie koniec, bo klub ma zamiar jeszcze się wzmocnić na koniec okna transferowego.

Robert Lewandowski musi gonić. Tak wygląda klasyfikacja Złotego Buta

Szymański po czterech meczach ma więc na koncie gola i dwie asysty. Feyenoord jest na razie wiceliderem Eredivisie i ma 10 punktów po czterech kolejkach. Dwa punkty więcej ma liderujący Ajax Amsterdam.