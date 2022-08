Konflikt między braćmi Pogba wszedł na nowy poziom. Paul oskarża o uwięzienie, Mathias ripostuje

W zeznaniach składanych przed francuskimi śledczymi z Centralnego Biura ds. Walki z Przestępczością Zorganizowaną Paul Pogba zrobił z siebie ofiarę spisku kolegów z młodości i swojego brata Mathiasa. Według informacji, jakie przekazało France Info, piłkarz zeznał, że kiedyś został nawet uwięziony przez przyjaciół z dzieciństwa i dwóch zakapturzonych mężczyzn uzbrojonych w pistolety.

13 mln za 13 lat ochrony

Do zdarzenia miało dojść w mieszkaniu piłkarza w Paryżu, podczas zgrupowania reprezentacji na mecz z Wybrzeżem Kości Słoniowej. Koledzy obwiniali go o to, że odkąd został zawodowym graczem nie pomagał im finansowo. Potem wyjaśniono mu, że przez te dokładnie 13 lat miał dzięki nim dyskretną ochronę, a teraz za "wyświadczoną służbę" należy się im 13 mln euro.

Mistrz świata z reprezentacją Francji poinformował śledczych, że kilkakrotnie widział swoich szantażystów, m.in w kwietniu w Manchesterze, gdzie grał, a następnie w lipcu w ośrodku szkoleniowym Juventusu Turyn. Wśród podejrzanych rozpoznał swojego brata Mathiasa Pogbę. Zawodnik podzielił się tymi informacjami z klubem, a ten zdecydował się poinformować o sprawie policję.

Pogba zeznał, że zawsze był blisko swoich przyjaciół z dzieciństwa i nigdy nie wahał się pomagać im finansowo, gdy tego potrzebowali. Pomagał do niedawna, kiedy zdał sobie sprawę, że jeden z jego przyjaciół "zdjął" z jego karty kredytowej 200 000 euro. Inne francuskie media (w tym RMC Sport) informują, że szantaż grupy przestępczej miał polegać też na ujawnieniu kompromitujących Pogbę filmów.

"Nie ma większego tchórza, zdrajcy i hipokryty niż ty"

Inną wersję sprawy przedstawia w na swoich portalach społecznościowych, brat Pula, Mathias. Ten ze swym bratem do tej pory miał bardzo dobre relacje (jeździł na jego mecze, obaj otwierali razem firmę menedżerską). Teraz jednak Mathias opisuje młodszego brata jako "nieuczciwego" i kłamliwego. Na razie wielu szczegółów nie przedstawia, ale zapowiada, że to zrobi.

"Hahahaha, stało się to, na co czekałem: mój młodszy brat, w końcu zaczyna pokazywać swoją prawdziwą twarz. Zaczął okłamywać policję - napisał na Twitterze Mathias i potem w kilku wiadomościach użył jeszcze mocniejszych słów.

"Paul, ty naprawdę chciałeś mnie uciszyć, nawet jeśli oznacza to kłamstwo i wysłanie mnie do więzienia. Tyle że moja wersja tej historii odnosi się do faktów i w przeciwieństwie do ciebie, mam ich wystarczająco dużo, aby dowieść prawdy i wypunktować twoje kłamstwa. Bracie powiem ci jeszcze raz: manipulowanie ludźmi nie jest dobre! (…). Tu nie chodzi o pieniądze: wplątałeś mnie w pewne rzeczy wbrew mojej woli, przez ciebie prawie umarłem, a ty zostawiłeś mnie podczas ucieczki. Chcesz grać niewinnego? Kiedy wszystko zostanie powiedziane, ludzie zobaczą, że nie ma większego tchórza, zdrajcy i hipokryty niż ty" - napisał Mathias Pogba.

Wcześniej Mathias zapowiedział, że wkrótce ujawni "wielkie rewelacje na temat brata i Rafaeli Pimienty", menedżerki, którą Paul nazywa swoją drugą matką. Dodał, że francuska, włoska i angielska publiczność "zasługuje na pewne informacje, by ocenić czy Paul jest osobą godną zaufania i godną bycia reprezentantem i wzorem dla młodzieży"

Mbappe i prośba do szamana

W sprawie Pogby przejawiło się też nazwisko Kyliana Mbappe, obecnie największej obok Karima Benzemy gwiazdy francuskiej piłki. Otóż według relacji Mathiasa, Paul chciał, by zaprzyjaźniony z nim szaman, rzucił zaklęcie na Kyliana Mbappe. Mathias ponoć ma pliki dźwiękowe, które potwierdzałyby takie zamiary. Na razie nie jest jasne, czego zaklęcie miałoby dotyczyć i czy mogła być to jakaś próba szantażu młodego gracza PSG. Prawnicy Pogby skomentowali, że to próba zdyskredytowania ich klienta. Mathias na swych mediach społecznościowych napisał o tym wątku tak:

"Kylian, nie mam do ciebie żadnej urazy, moje słowa są dla twojego dobra. Przepraszam za brata, nigdy nie jest dobrze mieć blisko siebie hipokrytę i zdrajcę" - napisał Mathias.

32-letni Mathias jest starszym bratem 29- letniego Paula Pogby. Jest zawodowym piłkarzem, choć nie zrobił tak błyskotliwej karier, jak jego brat. Grał we Francji (Quimper, Tours), we Włoszech (Pescara), w Anglii (Crewe Alexandra, Crawley Town), Hiszpanii (Manchego, Lorca, Murcia), Holandii (Sparta Rotterdam), Szkocji (Partick Thistle) czy Słowenii (Tabor Sezana). Obecnie jest bez klubu.

Paul Pogba wrócił do Juventusu w tegorocznym, letnim okienku transferowym z Manchesteru United. Na razie nie zagrał żadnego meczu, bo leczy kontuzję.